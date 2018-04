Dotan annuleert volledige tour, inclusief optreden in Brussel: "Mijn liedjes zijn nog niet af" MVO

11 april 2018

11u18 0 Muziek Met veel spijt ziet Dotan zich genoodzaakt zijn weldra te starten tournee, die hem op 16 mei aanstaande naar de AB zou brengen, te annuleren. Dat nieuws kondigde hij aan in een persoonlijke boodschap voor zijn fans.

"Met pijn in het hart moet ik al mijn shows voor de komende maanden annuleren. Hoezeer ik er ook naar uitkeek om eindelijk weer op het podium te staan, ben ik er simpelweg nog niet klaar voor om nieuwe muziek te speler. Werken aan nieuw materiaal duurt veel langer dan ik verwacht had en ik wil echt dat mijn volgende album speciaal wordt. Ik kan niet uitdrukken hoe blij ik ben dat ik zulke loyale fans heb. Jullie verdienen het beste dat ik jullie kan geven. Ik hoop dat jullie nog even op me willen wachten en ik beloof dat dat het waard zal zijn! Binnenkort volgt er meer nieuws over nieuwe muziek en shows."

Wat te doen als je een ticket hebt?

Tickets aangekocht via de website van de Ancienne Belgique worden automatisch terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen, via het betalingsmiddel gebruikt bij de aankoop van de tickets.

Ticketkopers die hun tickets aankochten in de Ticketshop van de Ancienne Belgique worden gevraagd deze terug te sturen, met vermelding van hun bankrekeningnummer, naar: AB Ticketshop, Anspachlaan 110, 1000 Brussel, of deze terug te brengen naar de AB Ticketshop tijdens de openingsuren (van maandag tem vrijdag tussen 10u – 18u).