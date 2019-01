Doof topmodel covert Ariana Grande-hit in gebarentaal KD

30 januari 2019

16u01

Bron: Twitter 0 Muziek Het Amerikaanse dove topmodel Nyle DiMarco (29) heeft een eigen videoclip uitgebracht voor ‘7 Rings’, de jongste hit van Ariana Grande. Het nummer werd volledig vertaald naar gebarentaal.

Nyle DiMarco is een Amerikaans model en werd, net als zijn niet-identieke tweelingbroer, doof geboren. Hij raakte in 2015 bekend in de Verenigde Staten door als eerste dove man ooit een seizoen van ‘America’s Next Top Model’ te winnen. Een jaar later won hij ‘Dancing with the Stars’, tevens als eerste dove man ooit. Het model gebruikt zijn bekendheid al jaren om aandacht te vragen voor de dove gemeenschap. Zo werkte hij al samen met verschillende bekende YouTubers zoals Tyler Oakley om internetgebruikers gebarentaal te leren.

(lees verder onder de video)

Nu werkte hij samen met enkele vrienden aan een nieuwe videoclip voor het lied ‘7 Rings' van Ariana Grande. De clip werd grotendeels gekopieerd en de sfeer van Ariana’s video werd behouden. Al voegde Nyle wel iets extra toe, want hij gebruikte ASL, zoals gebarentaal in de VS wordt genoemd, om het liedje te vertalen.

Ariana Grande merkte de videoclip op en deelde het prompt met haar 60 miljoen volgers op Twitter. “Ik hou hier zoveel van”, schrijft ze bij het bericht. Haar tweet werd nog eens 8.000 keer gedeeld.

beyond 🖤 love this so much https://t.co/mO0LSPpal5 Ariana Grande(@ ArianaGrande) link