Dominique Deruddere: "De blinde zoektocht naar roem is nog even actueel als 20 jaar geleden"

18 februari 2019

“Heel mooi gedaan, uitstekend werk”, aldus regisseur Dominique Deruddere. Hij heeft het over de musicalversie van zijn film “Iedereen beroemd”, die dit weekend in Antwerpen in première ging. Een onderwerp dat nog steeds heel actueel is.