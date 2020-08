Dolly Parton duikt opnieuw in de studio voor kerstalbum SDE

13 augustus 2020

09u59

Bron: ANP 0 Muziek Na dertig jaar komt er opnieuw een kerstalbum aan van Dolly Parton (74). Al heeft de Amerikaanse zangeres, die in de risicogroep voor het coronavirus zit, wel behoorlijk moeten improviseren om de plaat te kunnen opnemen.

Met haar 74 lentes zit Dolly Parton midden in de risicogroep voor het coronavirus. Daarom troffen de zangeres en haar team extra voorzorgsmaatregelen. "We werkten in een kleine kring met mondkapjes op en handschoenen aan", zegt Dolly tegen Billboard. "Er waren bovendien maar een paar mensen in de studio toen ik aan het zingen was."

Voor het album, Dolly's eerste kerstalbum in dertig jaar tijd, nam de zangeres onder meer duetten op met Miley Cyrus, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus en Jimmy Fallon. De voorbereiding was voor een aantal nummers al voor de crisis begon klaar, zegt ze. Alleen de vocalen moesten nog, maar die zijn allemaal los van elkaar opgenomen. "We zijn heel slim geweest en heel voorzichtig omdat we onszelf wilden beschermen en ik ben al wat ouder. Ik wil het niet oplopen."

Voor het kerstalbum maakte Dolly onder meer een nieuwe versie van de Mariah Carey-klassieker ‘All I Want For Christmas Is You’.