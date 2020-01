Dolly Dots tien jaar na overlijden zangeres toch weer op tournee Redactie

30 januari 2020

07u50

Haren touperen, felle oogschaduw op en de beenwarmers kunnen ook weer uit de kast: de Dolly Dots zijn terug. Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek, Anita Heilker en Angéla (Sjeel) Kramers beginnen dit najaar aan een theatertournee langs dertig steden.

‘Sisters on tour’ heet de tournee waarmee de in de jaren tachtig mateloos populaire meidengroep ruim veertig jaar na de oprichting een comeback maakt. De vijf meiden van toen zijn inmiddels eind vijftig en begin zestig, maar hebben veel zin om opnieuw samen hits als Just a Little Bit More, Radio en Hela-Di-Ladi-Do te zingen.

Achter de schermen

“Het is meer dan alleen zingen, we vertellen ook verhalen over hoe het was om in de jaren tachtig onderdeel te zijn van een meidengroep. Wat gebeurde er achter de schermen? Het wordt een intieme avond waarbij we, niet zonder zelfspot, terugkijken naar die bijzondere tijd met elkaar,” aldus de Dots.

De intimiteit van het theater leent zich hier volgens de vijf veel beter voor dan twee of drie megaconcerten. De première van Sisters on tour is op zaterdag 3 oktober in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De Dots gaan vervolgens langs theaters in onder meer Nijmegen, Haarlem, Zwolle, Eindhoven, Tilburg, Tiel, Maastricht, Apeldoorn, Roosendaal, Enschede en Gouda. De tournee wordt op 5 februari 2021 afgesloten in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Ahoy

De meidengroep ging in 1988 uit elkaar, maar bracht tien jaar later een compilatie-album (‘The Collection’) uit. In mei 2007 kwamen ze weer bij elkaar en werden in Ahoy succesvolle reünieconcerten gegeven. In 2008 traden ze opnieuw op in de ‘Goodbye For Now Tour’.

Groot verdriet was er een jaar later. Ria Brieffies bleek ongeneeslijk ziek en overleed op 20 juli 2009 op 52-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. De vijf overgebleven Dots maakten bekend nooit meer als Dolly Dots te zullen optreden, maar daar kwamen ze al eerder op terug. In 2016 gaven Esther, Patty, Sjeel, Angela en Anita een gastoptreden bij De Toppers in Amsterdam.

Kaarten voor ‘Sisters on tour’ zijn te bestellen op dollydots.com, via de Nationale Theaterkassa op ntk.nl of via 0900 9203.