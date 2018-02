Documentaire over technoclub Fuse vanaf vandaag online mvdb

01 februari 2018

11u09 0 Muziek De Fuse in Brussel is al sinds 1994 de toonaangevende technoclub van België. De boeiende geschiedenis van de dancing die gelegen is in een oude bioscoopzaal in de Brusselse Marollenwijk is nu vastgelegd in een online documentaire.

De 26 minuten durende video is vanaf vandaag volledig te bekijken via initiatiefnemer Red Bull Elektropedia. Zij scoorden vorig jaar al met Bonzai Records: The Story over de opkomst, gloriedagen, val en heropstart van het Antwerpse dancelabel.

In de Fuse-documentaire komt de West-Vlaamse oprichter Peter Decuypere aan het woord. Hij heeft het over de moeilijke start van zijn club die in de begindagen amper volk trok met een financiële kater tot gevolg. Het optreden van de Franse technogod Laurent Garnier zorgde gelukkig voor de ommekeer. Ook Dave Clarke, resident-dj Pierre, Chris Liebing en Charlotte De Witte doen hun zegje.

De trailer van de Fuse-documentaire