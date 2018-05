Dochter van Kurt Cobain verliest zijn iconische gitaar aan haar ex TC

16 mei 2018

09u48 0 Muziek Tegenvaller voor Frances Bean Cobain, de dochter van de overleden Nirvana-zanger Kurt Cobain. Bij de afwikkeling van haar echtscheiding verloor ze de iconische gitaar van haar vader aan haar ex. Kurt speelde op die akoestische gitaar tijdens de legendarische 'MTV Unplugged'-sessie.

Frances Bean vroeg in 2016 de echtscheiding aan van haar man Isaiah Silva. Die scheiding mondde al snel uit in de strijd om één item: de akoestische gitaar die Kurt Cobain bespeelde tijdens de 'MTV Unplugged'-sessie van Nirvana in 1993. Isaiah beweerde dat Frances Bean hem die gitaar cadeau had gedaan, zij ontkende dit altijd. Omdat die gitaar voor haar een grote emotionele waarde had en voor hem een grote financiële (op een veiling zou het instrument miljoenen dollars kunnen opbrengen), woedde er maandenlang een bitsige strijd tussen de twee. Maar nu hakte de rechter dan toch de knoop door. Isaiah krijgt de gitaar. Frances Bean krijgt dan weer het huis waarin ze samen woonden. Bovendien hoeft ze de alimentatie die Isiaha ook eiste, 20.000 euro per maand, dan niet te betalen. Hoewel Frances Bean zegt gelukkig te zijn dat ze nu eindelijk gescheiden is van Silva, voelt dit voor haar toch aan als een nederlaag. "Ik ben een van de meest dierbare herinneringen aan mijn vader kwijt. Het voelt alsof er een stuk uit mijn lijf is gesneden." Verwacht wordt dat Isaiah de gitaar nu snel zal proberen te verkopen.