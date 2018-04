Dochter Sara schrijft emotionele brief aan haar overleden vader Johan Stollz: "We hadden elkaar nog zo veel te vertellen" DBJ

04 april 2018

18u56

Bron: Facebook 0 Muziek Dinsdag raakte bekend dat gevierd concertpianist Johan Stollz (82) in zijn slaap was overleden. Een klap voor de Vlaamse showbizzwereld, maar uiteraard nog meer voor zijn familie. Zijn dochter Sara schreef haar vader een emotionele afscheidsbrief op Facebook. "Je was de allerliefste papa die ik maar kon hebben", schrijft ze.

Liefste papatje,

Voor de meesten was je Johan Stollz, de pianist, de entertainer, de showman, altijd piekfijn uitgedost die ontelbare optredens gegeven heeft, waar je alle aanwezigen echt entertainde met je muziek maar ook met al je charmes.

Voor mij was je de allerliefste papa die ik maar kon hebben.

De papa waar ik vroeger bij op schoot kroop om op de piano te tokkelen, de papa die zo graag mijn hespjes sneed voor m’n omelet. De papa die m’n grootste voorbeeld was, de papa die me beschermde, de papa waar ik aan z’n lippen hing, als er wilde verhalen over verre reizen werden verteld, de papa waar ik geweldig naar opkeek. De papa die aanvaardde dat ik m’n eigen leven opbouwde, de papa die z’n familie doodgraag zag en een fantastische opa was voor Anneleen en Emma. De papa met een groot gevoel voor humor, de papa die enorm bescheiden was, de papa die zo veel liefde kon geven.

Ik ga je zo missen liefste papa, we hadden elkaar nog zo veel te vertellen.

Your show will always go on ❤️❤️🌟🌟

Sara