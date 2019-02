Dochter Ronan Keating wil in vaders voetsporen treden en waagt kans in Britse ‘The Voice’ TDS

15 februari 2019

19u10

Bron: ANP 0 Muziek De dochter van Ronan Keating wil graag in de voetsporen van haar vader treden. De 17-jarige Missy doet zaterdag als duo GGMK auditie voor The Voice UK, schrijven verschillende Britse media.

De Ierse puber is erg door haar vader, die bekend werd met de boyband Boyzone, geïnspireerd. “Hij was mijn leeftijd toen hij begon. Ik wil nu ook voor mijn carrière gaan.” Missy brengt samen met een vriendin een versie van Cee Lo Greens Forget You ten gehore en probeert hiermee de rode stoelen van juryleden Will.i.Am, Jennifer Hudson, Tom Jones en Olly Murs om te laten draaien.