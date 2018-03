Dj Robert Falcon (22) krijgt Cultuurprijs stad Lier Bertje Warson

29 maart 2018

00u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Muziek De stad Lier heeft vanavond in het stadhuis de Cultuurprijs 2017 uitgereikt aan Robert Falcon die wereldwijd bekend is als dj-producer. Cultuurschepen Ivo Andries (Open VLD) reikte hem een oorkonde en een cheque van 400 euro uit.

Lierenaar Robbert Cools, beter bekend als Robert Falcon, is al sinds zijn veertiende met muziek bezig en maakt sinds zijn eenentwintigste naam als dj. Vorig jaar speelde hij China plat en had hij sets op Tomorrowland in Boom én Dubai.

Dit jaar begon ook al goed met het tekenen van een contract met TousEnsemble Publishing, de Belgische muziekuitgeverij die grote namen als Lost Frequencies, Regi, Van Echelpoel, Dimitri Vegas & Like Mike, Channel Zero, Niels Destadsbader en vele anderen vertegenwoordigt. "Het boekingskantoor ‘Platform’ nam mij als enige niet-hardstyle artiest op in hun muzikale rooster, tussen gevestigde waarden als Coone, Mark With a K, Da Tweekaz en Lowriderz. Met andere Belgische toptalenten Henri PFR en OT in de pijplijn, belooft het nu al een fantastisch jaar te worden. Maar dat ik de Cultuurprijs van de stad Lier zou krijgen had ik nooit verwacht” lacht Robert Falcon bij de uitreiking.