DJ Mandy remixt ‘Instagram’ van Dimitri Vegas en Like Mike en dat kan je hier beluisteren IDR

07 november 2019

Ze speelde afgelopen zomer Tomorrowland plat - in de gietende regen, nota bene - en nu heeft de Gentse DJ Mandy een nieuw muzikaal succes beet. Nadat ze eerder al een succesvolle remix maakte voor Tiësto, mocht ze nu 'Instagram' van Dimitri Vegas en Like Mike onder handen nemen. "Ik kan dit bijna niet geloven", klinkt het.

Het gaat letterlijk en figuurlijk hard voor Mandy Praet (21). Niet alleen scheert ze hoge toppen in het hardstyle genre, ook haar carrière zit in stijgende lijn. “Deze remix mogen maken: wauw”, aldus een enthousiaste Mandy. “Nadat ik mijn versie van ‘Instagram’ had gemaakt, was het even wachten of Dimitri en Mike deze zouden goedkeuren. Toen ik het bericht kreeg dat ze hem effectief zouden uitbrengen, moest ik mezelf eerst even in de arm knijpen. Ik kon het echt niet geloven. Muziek is altijd al mijn passie geweest, en ik ben echt blij voor alle mooie kansen die ik krijg. Ik leef echt mijn droom!”

De hardstyle remix van ‘Instagram’ komt morgen uit op Sony Music. Wie benieuwd is hoe de stevige versie van dat nummer klinkt, kan hier al een stukje

beluisteren.