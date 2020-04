DJ Mandy droomt van de periode na de lockdown: “Dat eerste feest, als we weer buiten mogen...” Isabelle Deridder

16 april 2020

18u01 0 Muziek Ze is lang niet de enige uiteraard, maar ook voor hardstyle dj Mandy Praet (22) is het verdict van de Nationale Veiligheidsraad een zware dobber. “Toen het duidelijk werd dat er geen festivals zouden zijn, had ik het wel even lastig”, zegt ze.

Ze zou normaal deze zomer een vaste waarde zijn op verschillende festivalpodia in binnen- en buitenland, maar ook voor dj Mandy gaat dat feestje niet door. “Ik vind het superjammer”, zegt de blondine. “Ik keek er echt naar uit om terug op festivals te kunnen spelen, hier in België. En ja, ondanks dat deze beslissing er zat aan te komen, was het moment dat ze werkelijkheid werd toch extra lastig. Ik had ook een supervol schema, met soms wel meerdere shows per dag en verspreid over heel Europa. Uiteraard volgen we de berichtgevingen per land. Nog niet alle landen hebben hun maatregelen kenbaar gemaakt tot het einde van de zomer, maar we houden er rekening mee dat de gehele zomer weg zal vallen. Daarna wordt het hopen dat er in het najaar weer shows mogelijk zijn. Al wil ik wel benadrukken dat ik besef dat de veiligheid eerst komt. Zolang die niet gegarandeerd is, is dit een jammere, maar juiste beslissing.”

Bewegen en lekker koken

Al valt het niet te ontkennen dat de impact van die beslissing erg groot is. “Dit treft niet alleen mij persoonlijk, maar ook heel wat andere mensen. Dat maakt het zo heftig”, zegt Mandy. “Als artiest ben je maar een klein onderdeel van de entertainmentsector. De hele sector gaat het - net als andere sectoren - zwaar te verduren krijgen. Het enige dat we nu kunnen doen, is mekaar zoveel mogelijk steunen. We zullen wel moeten, want opgeven is geen optie. Ik hoop ook dat de overheid voldoende steun blijft bieden aan alle mensen die het nodig hebben. Op die manier kunnen we er allemaal hopelijk weer staan zo gauw dat terug mogelijk is. Stel je voor, dat eerste feest wanneer we weer buiten mogen...”

Toch zal het nog minstens tot na 31 augustus duren voor daar sprake van kan zijn. “Hoe cliché het ook klinkt: ik ga deze tijd gebruiken om even stil te staan en na te denken over de mooie dingen die ik al meemaakte”, klinkt het. “Daarnaast wil ik zoveel mogelijk op een creatieve manier bezig zijn. Ik ga ook veel bewegen en lekker koken, want dat helpt om positief te blijven. En hopelijk, als we ons allemaal aan de regels houden, kunnen we dit in 2021 allemaal inhalen. Stay safe, warriors!”

