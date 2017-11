Dj Licious: de eerste Belg die superster Avicii mag remixen MVO

Naast de aangekondigde documentaire op Netflix, vierde de Zweedse superster Avicii onlangs zijn muzikale comeback met de release van het mini-album 'AVICII (01)', waar onder andere een samenwerking met Britse zangeres Rita Ora op terug te vinden is. Wim Clukers, beter bekend als populaire Belgische DJ Licious, heeft nu deze nieuwe single ‘Lonely Together’ onder handen genomen op verzoek van Avicii, die eerder meerdere releases van DJ Licious in zijn radioshow draaide. De officiële remix komt vrijdag 17 november uit en is een van de vele hoogtepunten in het bewogen jaar van de Antwerpse DJ.

“Het startte allemaal met Pete Tong die plots 'Calling' in zijn beroemde BBC Radio 1 show draaide en omschreef als een topper," legt DJ Licious uit. "Wat dan volgde was een echte rollercoaster! Het was in eerste instantie zo onwerkelijk om opeens op hetzelfde roster te staan als Taylor Swift, Duke Dumont, Bastille en Katy Perry. Ondertussen heeft de single echt enorm veel radio airplay in de UK en de rest van de wereld gehad, verzamelde die over de 3 miljoen Spotify streams en werken we hard aan nieuwe singles.”

Inmiddels heeft hij zijn eerste optredens in Engeland afgerond en midden September een nieuwe single uitgebracht op het HEXAGON label van Don Diablo.

Je kan zijn Avicii remix hier beluisteren.