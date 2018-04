DJ Laidback Luke vreesde twee jaar geleden al voor leven van Avicii kv

20 april 2018

21u39

Bron: Billboard 113 Muziek De druk op artiesten in de dancewereld is enorm en brengt zowel hun geestelijke als lichamelijke gezondheid in gevaar. Dat schreef dj Laidback Luke in 2016 in een open brief voor muziekmagazine Billboard. Hij haalde daarbij in het bijzonder het voorbeeld van zijn goede vriend Avicii aan.

Laidback Luke pende de brief naar aanleiding van Avicii’s aankondiging in maart 2016 dat hij stopte met touren, iets wat hij naar eigen zeggen moest doen voor zijn gezondheid. De dj kende Tim Bergling al lang voor hij doorbrak als Avicii.

OH MY GOD 😭 wow... I’m speechless. May you Rest In Peace my dear Tim 💔 RT @TMZ: #BREAKING: Avicii Has Died at 28 #RIP https://t.co/dvE4cgk9BY Laidback Luke(@ LaidbackLuke) link

Hij beschrijft hoe Avicii uitgroeide van een jongen die muziek maakte op zijn slaapkamer tot een van de populairste dj’s ter wereld. Artiesten zoals hij worden bij het eerste platensucces weggerukt uit hun veilige omgeving en plots worden vliegtuigen en hotels hun nieuwe thuis, aldus Laidback Luke.

DJ’s op tour hebben gemiddeld vier à vijf uren slaap per nacht en met alcohol, afterparties, het gevlei en alles wat erbij komt kijken, is het moeilijk om jezelf niet te verliezen. Laidback Luke

“De druk op deze jongeren om te presteren is enorm. Maar het zijn producers – hun songs kunnen bekend zijn over de hele wereld voor ze er nog maar aan denken om op te treden”, schrijft de dj. “En elke week schuiven hun managers en agenten hen lucratieve opportuniteiten voor, die onvermijdelijk evolueren naar voortdurend reizen en druk, wat het erg moeilijk maakt om weer muziek te maken.”

“De eerste zware tourjaren kunnen een grote tol eisen op iemands leven, gezondheid en geestelijke gezondheid”, schrijft hij. “DJ’s op tour hebben gemiddeld vier à vijf uren slaap per nacht en met alcohol, afterparties, het gevlei en alles wat erbij komt kijken, is het moeilijk om jezelf niet te verliezen. Ze maken veel nieuwe vrienden – althans voor korte tijd – en vinden soms een andere nieuwe vriend: alcohol of eender welk ander middel dan hen helpt bij het gevoel de hele tijd ontheemd te zijn. De druk van het touren als dj is constant en niet-aflatend”, aldus Laidback Luke.

Kort nadien stond hij op het podium zijn geweldige muziek te spelen en toen besefte ik het: deze geweldige en getalenteerde jongen zal zijn problemen misschien niet de baas kunnen. Laidback Luke

De dj beschrijft hoe uitgeput Avicii eruitzag toen hij hem in augustus 2015 trof in Ibiza. “Kort nadien stond hij op het podium zijn geweldige muziek te spelen en toen besefte ik het: deze geweldige en getalenteerde jongen zal zijn problemen misschien niet de baas kunnen”, herinnert Laidback Luke zich in de brief. “Op dat ogenblik beeldde ik me in dat mijn vriend, nu 26, zich zou aansluiten bij de beruchte ‘Club 27’ van muzikanten en filmsterren die op die leeftijd stierven.”

Ook de persfoto’s van enkele maanden later toonden een erg vermoeide Avicii en Laidback Luke vertelt dat hij opgelucht was toen hij in maart 2016 vernam dat Avicii het touren vaarwel zei.

We moeten allemaal stoppen met wegkijken. Er wordt vaak gezegd dat de helderste sterren de grootste schaduw werpen – dus wees moedig en wees niet bang om weg te wandelen van dat licht. Laidback Luke

“Er zijn tientallen dj’s die denken dat ze een moord zouden begaan voor een carrière als die van Tim en voor velen van hen is het ondenkbaar dat hij een dergelijke kans zou weggooien”, schrijft de dj, die voorbeelden geeft van andere dj’s die de tol van het touren hebben aangeklaagd en het leven on the road eveneens vaarwel zeiden.

Hij roept collega-dj’s met zijn brief op om meer verantwoordelijkheid op te nemen in de begeleiding van jongere muzikanten. “We moeten allemaal stoppen met wegkijken. Er wordt vaak gezegd dat de helderste sterren de grootste schaduw werpen – dus wees moedig en wees niet bang om weg te wandelen van dat licht”, concludeert Laidback Luke.

I’ll need to put the @Avicii movie into my arsenal of guiding new talents. For those who only see/want the glamorous side of producing/performing. There’s more to it. #RIPAvicii Laidback Luke(@ LaidbackLuke) link