Dj Henri PFR verzamelt topartiesten voor Unicef-benefietconcert in Brussel

28 januari 2020

17u04 0 Muziek Vanmorgen stelde de Belgische DJ en Unicef-ambassadeur Henri PFR het concept voor van het benefietconcert ten voordele van een betere schoolinfrastructuur in Ivoorkust.

Het idee van Music for Bricks komt van Henri PFR zelf. Op zijn initiatief staan woensdag 29 april een 14-tal artiesten belangeloos op het podium in Paleis 12 in Brussel teneinde geld in te zamelen voor de bouw van klaslokalen uit gerecycleerd plastic voor kinderen in Ivoorkust. Naast Henri PFR zijn volgende artiesten alvast van de partij: Alice on the Roof, Coely, Loïc Nottet en Selah Sue. De overige namen worden de komende weken bekend gemaakt.

In Ivoorkust gaan 1,6 miljoen kinderen niet naar school door een tekort aan klaslokalen en dat maakte een grote indruk op Henri PFR, toen hij er vorig jaar op bezoek ging als Unicef-ambassadeur. In juni 2019 bouwde Unicef in een voorstad van de stad Abidjan een fabriek die plastic afval recycleert in duurzame bouwstenen waarmee klaslokalen gebouwd kunnen worden. De fabriek kan jaarlijks 9.200 ton plastic recupereren en voor de bouw van een klaslokaal van 68m² is er slechts 5 ton plastic nodig. De plastic bouwstenen zijn brandwerend, 40 procent goedkoper, 20 procent lichter, waterdicht, goed geïsoleerd en ze gaan een pak langer mee dan andere bouwmaterialen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt bovendien dat de plastic bouwstenen niet toxisch zijn.

Unicef streeft ernaar om 528 lokalen te bouwen maar hoopt dit aantal nog te verhogen dankzij de opbrengst van Music for Bricks.

Meer info op www.musicforbricks.be