DJ Hardwell stopt ermee: "Leven als dj slorpt me volledig op" SD

07 september 2018

15u34

Bron: AD 48 Muziek Top-dj Hardwell (30) stopt ermee. Hardwell - wiens echte naam Robbert van de Corput is - laat in een persoonlijk bericht op sociale media weten dat het leven als dj hem volledig opslorpt en dat er amper tijd en energie overschiet om "een normaal persoon" te zijn.

"Dag wereld, al sinds ik een kleine jongen was, droomde ik van het leven dat ik op dit moment leid. Een leven vol muziek, menselijke interactie en de vrijheid om mezelf uit te drukken in de puurste vorm die ik ken", aldus de Nederlandse dj/producer.

"Ik ben gegroeid van een ambitieus kind met de wereld aan z'n voeten naar de 30-jarige persoon die ik nu ben. Dat alles terwijl ik evolueer als artiest aan een drievoudig verouderingsproces. In de afgelopen jaren heb ik mezelf steeds beter leren kennen en ben ik tot het besef gekomen dat er nog zo veel dingen zijn die ik wil delen met mijn familie en vrienden, zo veel wegen die ik graag zou willen verkennen, maar het 24/7 Hardwell zijn maakt dat er te weinig plaats is voor energie, liefde, creativiteit en aandacht voor mijn leven als een normaal persoon."

"Dit is waarom ik heb besloten mijn schema voor onbepaalde tijd te wissen om volledig bevrijd te worden van doelen, interviews, deadlines, releasedata, etcetera.

"Ik heb altijd geleefd met de druk die die gepaard gaat met het zware tourschema, maar voor nu voelde het te veel. Zoals een eindeloze achtbaanrit. Ik probeer mezelf altijd 200% te geven, maar om dat te kunnen blijven doen en ook mijn creativiteit te kunnen blijven voeden, heb ik wat vrije tijd nodig om mezelf te kunnen zijn, de persoon achter de artiest, en na te denken over alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Dat betekent dat mijn tourschema gisteren is geëindigd op Ibiza op 6 september 2018, met een knaller. Ik zal echter wel mijn All Ages-show nog doen in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event op 18 oktober 2018."

"Ik blijf muziek maken en zal er altijd naar streven om me via mijn muziek verbonden te voelen met mijn fans."

"Tenslotte wil ik al mijn fans bedanken voor de steun. Het is jullie liefde en toewijding voor alles wat ik heb gedaan die me heeft doen groeien op vlakken die ik zelfs niet voor mogelijk hield. Ik besef dat ik alles aan jullie te danken heb. Ik hoop oprecht dat we deze reis samen kunnen voortzetten. Ik wil sterker dan ooit terugkomen, maar voor nu wil ik gewoon even mezelf zijn."