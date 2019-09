Dj Armin van Buuren zat in hetzelfde schuitje als Avicii: “Ik was nummer 1 en doodongelukkig” TK

10 september 2019

19u05

Dj Armin van Buuren ziet steeds meer de schaduwkant van zijn werk als dj. Dat vertelde hij in het Nederlandse praatprogramma Jinek. Hij begrijpt de situatie waarin collega Avicii zich bevond voor zijn dood perfect, klinkt het. "Ik was zelf ook nummer 1 van de wereld, maar doodongelukkig."

"Wat er met Avicii is gebeurd, is als een bom ingeslagen, ook bij mij", stelde hij. "In de dj-scene gaat het eigenlijk met iedereen niet zo goed, door de werkdruk en competitie." Veel collega's leven erg op hun eigen eiland, stelt Van Buuren. "Iedereen doet stoer tegen elkaar en zegt dat het prima gaat. Maar dan hoor je via via dat deze een coach heeft, of dat een ander bij een psycholoog loopt."

Hij kende zelf ook een mindere periode rond 2010. “Ik was de nummer 1 van de wereld, maar de ongelukkigste persoon op aarde. Ik wilde in het begin élke fan pleasen. Op een onbewaakt moment na een optreden bekijk je dan je tijdlijn op Twitter en dan is er één iemand die helemaal losgaat omdat hij het optreden maar niets vond. Dan was ik een hele avond van slag. Ik heb er erg onder geleden. Elke fan is belangrijk.”

.@arminvanbuuren hechtte te veel waarde aan wat mensen van hem vonden en hij wilde elke fan pleasen. “Ik was de nummer één van de wereld, maar ik was de meest ongelukkige persoon op aarde.” #Jinek pic.twitter.com/IXxBit8pGj Jinek(@ JinekLive) link

Schaduwkant

De Nederlandse dj, die momenteel een dikke hit te pakken heeft met ‘Hoe Het Danst’, denkt dat het goed is als er wat meer openheid wordt gecreëerd over de problemen waar veel mensen in de muziekwereld mee worstelen. Hij kaart ook de nadelen van sociale media aan, iets waar iedereen wel wat slachtoffer van is, klinkt het. Al wil hij ook niet té negatief zijn. “Het is waanzinnig wat ik allemaal mee mag maken. Dat is echt super. Er zit alleen een schaduwkant aan en die beginnen we nu steeds meer te zien.”

De werkdruk in de sector kreeg veel aandacht na de zelfmoord van de Zweedse dj Avicii in april 2018. Dj Hardwell kondigde in september 2018 aan vanwege de werkdruk enige tijd te stoppen met zijn werk.