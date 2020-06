Dixie Chicks veranderen naam door link met slavernijverleden BDB

25 juni 2020

21u01

Bron: ANP 2 Muziek Het Amerikaanse countrytrio Dixie Chicks gaat voortaan als The Chicks door het leven. De zangeressen Emily Erwin, Martie Erwin en Natalie Maines hebben 'Dixie' laten vallen na jarenlange kritiek op de link met het slavernijverleden. Dat maakte de groep donderdag bekend.

De term ‘Dixie’ werd gebruikt na de Amerikaanse burgeroorlog als bijnaam voor het zuiden en de zuiderse cultuur. Al jaren was er kritiek op de naam van het trio, maar door de dood van George Floyd en de ‘Black Lives Matter’-betogingen werd de discussie verder aangewakkerd. "We willen met dit moment meegaan", aldus The Chicks over de keuze om hun naam te wijzigen. Voor de zangeressen is het geen grote verandering. Door het gros van de fans worden ze al jaren The Chicks genoemd.

Vorige week besloot ook countryband Lady Antebellum verder te gaan als Lady A als gevolg van de wereldwijde protesten rond racisme. Ook het woord Antebellum heeft in de VS een associatie met het slavernijverleden.