Dit zijn de negen finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020 MVO

10 januari 2020

08u19 0 Muziek De kogel is door de kerk: dit zijn de negen finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020: Alison Jutta, Crooked Steps, Demi Lou, Dvkes, IKRAAAN, Rian Snoeks, Sunday Rose, The Radar Station en Yong Yello.

Maar liefst 999 jonge, Belgische muzikanten en bands schreven zich in voor De Nieuwe Lichting van Studio Brussel 2020. Na een lange zoektocht selecteerde een professionele jury de negen finalisten. De vakjury bestond onder meer uit Jan Paternoster (Black Box Revelation), Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Michael Ilegems (Knack Focus) en juryvoorzitster Kirsten Lemaire.

Vanaf maandag 13 januari worden de negen finalisten voorgesteld in de ochtend op Studio Brussel. Elke werkdag leer je één finalist beter kennen. Op donderdag 23 januari wordt de laatste finalist voorgesteld en start de stemweek. Vanaf dan kan iedereen via de Studio Brussel-app en stubru.be stemmen op zijn of haar drie favoriete bands. Op donderdag 30 januari maakt Studio Brussel live vanuit Trix in Antwerpen de drie winnaars bekend. Zij vormen samen De Nieuwe Lichting 2020 en treden in de voetsporen van Sons, Tamino, Portland, Brihang, Equal Idiots en vele anderen. De drie winnaars winnen airplay op Studio Brussel en professionele begeleiding op maat in Trix.

Dit zijn de negen finalisten (in alfabetische volgorde):

Alison Jutta

Crooked Steps

Demi Lou

Dvkes

IKRAAAN

Rian Snoeks

Sunday Rose

The Radar Station

Yong Yello

Hun liedjes kan je hier beluisteren: