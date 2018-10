Dit zijn de best betaalde dj’s ter wereld (en zoveel verdienen ze) KD

17 oktober 2018

10u49

Bron: 538 Nieuws 0 Muziek Het gemiddelde weeksalaris van een internationale top-dj is 571.000 euro. Calvin Harris en The Chainsmokers zijn de grootverdieners. Dat blijkt uit het jaarlijkse dance-onderzoek van 538 Nieuws, de nieuwsdienst van de populaire Nederlandse radiozender 538.

De top tien van best betaalde internationale dj’s verdient samen ruim 200 miljoen euro per jaar. De top vijf bestaat uit Calvin Harris, The Chainsmokers, Tiësto, Steve Aoki en de gemaskerde dj Marshmello. Ook de Nederlandse Hardwell blijkt een grootverdiener.

Geld is dan ook de reden waarom één op vijf dance-liefhebbers droomt van een carrière als dj. De wereld zien en een passie voor muziek staan lager in het lijstje met redenen genoteerd, blijkt uit het onderzoek dat er kwam in samenwerking met ING.

Voor wie zich afvraagt hoe dj’s hun geld verdienen met plaatjes draaien. Zij verdienen het meeste aan de optredens zelfs. De overige winst halen ze uit rechten en opnames. Het geld wordt ook relatief makkelijk verdient, want de productiekosten voor dance zijn laag en het genre is heel populair.