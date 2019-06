Dit zijn de 5 rijkste rappers ter wereld TK

Het was al bekend dat Jay-Z de eerste hip-hop-miljardair ooit is geworden. Nu heeft zakenblad Forbes echter ook de rest van de top vijf van rijkste rappers bekendgemaakt.

Op nummer twee staat Dr. Dre, wiens fortuin wordt geschat op zo'n 800 miljoen dollar. Dre had zichzelf overigens al eerder tot allereerste miljardair in de hip-hop-wereld uitgeroepen, maar volgens Forbes klopte dat niet.

De volgende op de lijst is Diddy met 740 miljoen dollar. Forbes verwacht dat Diddy zelfs eerder de miljardair-status zal bereiken dan Dr. Dre, omdat hij ook promotiewerk doet voor het Wodka-merk Ciroc.

Op vier staat Kanye West met een geschat vermogen van 240 miljoen dollar. Zijn YEEZY-lijn voor Adidas zou overigens goed zijn voor zo'n 1,5 miljard dollar, waardoor ook Kanye wel eens snel bij de miljardairs-club zou kunnen gaan horen.

Drake's opwachting in de lijst (op plaats 5) is indrukwekkend. Hij is pas 32 jaar en alleen al het afgelopen jaar groeide zijn fortuin met 50 procent naar 150 miljoen dollar.