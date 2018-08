Dit waren dé zomerhits van 2018 op YouTube (en je kent waarschijnlijk de helft niet) TK

29 augustus 2018

17u00 2 Muziek De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar YouTube blikt vandaag toch al terug op de afgelopen maanden. De videosite verzamelde de muziekvideo's die wereldwijd het meest bekeken werden en goot die in een top 10. Een nogal verrassende top 10, zo blijkt.

10. Perfect - Ed Sheeran

Echt zomers kan je dit nummer niet noemen, maar Ed Sheeran was wel alomtegenwoordig de afgelopen maanden. 'Perfect' zal vermoedelijk op menig trouwfeest gefungeerd hebben als openingsdans.

9. In My Feelings - Drake

Of het nummer ook zo razend populair zou zijn geweest zonder de keke-challenge, zullen we nooit weten. Toch heeft Drake een verdiende negende plaats in deze top 10 behaald.

8. Dilbar - Ikka Singh, Dhvani Bhanushali, Neha Kakkar

Als uw reactie bij het zien van de bovenstaande titel ook 'unk' is, dan bent u zeker niet alleen. Het zou ons immers sterk verbazen mocht 'Dilbar' al gespeeld zijn op de Belgische radio. Waar het wél grijsgedraaid wordt, is in India, want het nummer maakt deel uit van de soundtrack van de Bollywoodprent 'Satyameva Jayate'. In het land is het de gewoonte dat de soundtrack al voor de film vrijgegeven wordt, zodat iedereen in de bioscoop kan meezingen. En 'Dilbar' sloeg daarbij duidelijk aan.

7. Dura - Daddy Yankee

Deze kennen we dan weer wél. 'Dura' heeft bij ons heel wat airplay gekregen en staat dan ook al 16 weken in onze Ultratop 50. Momenteel bevindt ie zich nog steeds op positie 20.

6. X - Nicky Jam x J. Balvin

Latinonummers doen het altijd erg goed in de zomermaanden, en dat was in 2018 niet anders. Deze 'X' was bij ons niet zo'n groot succes, maar in Zuid- en Noord-Amerika sloeg hij een stuk beter aan. En ook onze zuiderburen konden hem wel smaken: daar haalde hij de derde plaats in de Top 40.

5. I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J. Balvin

Vorig jaar kende niemand haar, maar deze zomer kon je niet om Cardi B - echte naam Belcalis Marlenis Almanzar - heen. De New Yorkse scoorde wereldwijd een monsterhit met 'I Like It', die ze strategisch een likje zuiderse verf gaf. Bij ons staat hij na 12 weken nog steeds op nummer 22 in de Ultratop 50.

4. Sin Pijama - Becky G, Natti Natasha

Becky wie? Troost u, wij hebben haar ook even moeten googelen. Het blijkt om de 21-jarige Rebbeca Marie Gomez te gaan, een Amerikaanse zangeres/actrice. Heel goed hebben haar nummers het nooit gedaan, maar deze 'Sin Pijama' voerde deze zomer wel een tijdje de Spanish Album Chart aan. Dat ze op YouTube zo goed scoorde, heeft vermoedelijk wel meer te maken met de sexy clip dan met de muziek zelf.

3. DDU-DU DDU-DU - Blackpink

Tegenwoordig kan je in dit soort lijstjes meestal wel een K-popnummer terugvinden. Deze zomer waren het de vier meiden van Blackpink, een Zuid-Koreaanse girl band, die met DDU-DU DDU-DU (wát een naam trouwens) hoogtij vierden. Ze schreven zelfs YouTube-geschiedenis: de clip van dit nummer werd in amper 24 uur tijd de best bekeken Koreaanse muziekvideo aller tijden.

2. Te Boté (remix) - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

Als je er maar genoeg artiesten tegenaan gooit, kom je uiteindelijk bij een hit uit. Dat moet zowat het motto van de rappers/zangers in dit nummer geweest zijn. Het dateert overigens al van 2017, maar net voor de zomer werd een remix met Bad Bunny, Nicky Jam en Ozuna (allen uit Puerto Rico) gelanceerd. Die twee eerste - ze staan nog een paar keer in deze lijst - blijken het succes tot een populair nummer.

1. Girls Like You - Maroon 5 (ft. Cardi B)

Van deze single zijn we nog niet meteen af. In de Ultratop 50 is hij momenteel aan het stijgen en bevindt hij zich al op positie 8. Dat Cardi B ook hier haar steentje bijdraagt, zal daar wel iets mee te maken hebben. Maar het succes van de videoclip heeft vermoedelijk ook veel te maken met de hoop beroemde cameo's die de revue passeren.