Dit waren de meest gedraaide nummers van 2017

2017 loopt stilaan op z'n einde, tijd voor een overzichtje. Welke nummers werden het meest gedraaid in n2017? Qmusic weet het antwoord!

De absolute nummer 1 is Ed Sheeran met zijn nummer ‘Shape Of You’. De Britse singer-songwriter scoort de ene na de andere hit en is met zo’n 6,3 miljard streams ook de meest gestreamde artiest van afgelopen jaar. De Canadees Shawn Mendes eindigt op de tweede plaats met ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’. Op nummer 3 staat ‘Mama’ van Jonas Blue.

Ook ‘Despacito’, dé hit van afgelopen zomer, ontbreekt niet in het lijstje: Luis Fonsi en Daddy Yankee staan met dat nummer op plaats 5. ‘Something Just Like This’ van The Chainsmokers & Coldplay staat op 6, Gers Pardoel staat op de zevende plaats met zijn live versie van ‘Zo Bijzonder’ op het Q-Beach House. Anne-Marie trad onlangs op in The Qube en haar nummer ‘Ciao Adios’ was ook bijzonder populair bij de luisteraars en staat op de achtste plaats. Na ‘Weak’ van AJR sluit Axwell Ingrosso de top 10 af met ‘More Than You Know’.

Dit is de volledige top 10:

1. Ed Sheeran - Shape Of You

2. Shawn Mendes - There’s Nothing Holdin’ Me Back

3. Jonas Blue - Mama

4. P!NK - What About Us

5. Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito

6. The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This

7. Gers Pardoel - Zo Bijzonder

8. Anne Marie - Ciao Adios

9. AJR - Weak

10. Axwell Ingrosso - More Than You Know