Dit waren de hoogtepunten van ‘One World Together At Home’, de ‘Live Aid’ van de digitale generatie MVO/RL

19 april 2020

05u31

Bron: Belga 2 Muziek Met een virtueel huiskameroptreden hebben een honderdtal sterren onder wie Billie Eilish, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin, John Legend, Paul McCartney en de Rolling Stones miljoenen dollars opgehaald in de strijd tegen corona. Ook de Belgische zangeres Angèle trad op. Het One World . Togehter At Home-event wordt wereldwijd al de ‘Live Aid’ van de moderne generatie genoemd.

Het virtuele megaconcert van de internationale sterren was online te volgen. Het begon zaterdagavondavond om 20u lokale tijd en duurde tot 4u zondagochtend. Het event heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht. Dat was nochtans tijdens de show niet écht meer de bedoeling, want al het geld was op voorhand ingezameld. “Maak je geen zorgen, het geld is er”, aldus presentatrice Becky G. “Dit is voor jullie om jullie een hart onder de riem te steken. Toch werden er tijdens de optredens nog massaal donaties gemaakt.”

Het evenement bestond uit twee delen. Een livestream die enkel via het internet werd uitgezonden (die duurde zes uur) en een aansluitende tv-show. Die was ook online te zien, maar die laatste twee uren van de show werden daarnaast ook op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden. De komende dagen zullen tientallen televisiezenders over de hele wereld het online concert (deels) uitzenden. Ook bij ons kan je het bekijken.

"Ik ben zo gelukkig dat we vandaag wereldwijd thuis zijn", verklaarde Lady Gaga, de organisator van "One World: Together at Home". Met het concert wilde Lady Gaga steun vergaren voor het Covid-19 Response Solidarity Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Ik ben blij dat ik hier deel van mag uitmaken, maar ik denk ook veel aan jullie allemaal, de mensen die thuis zitten en zich afvragen wanneer dit allemaal gaat veranderen. Ik wil jullie voor één moment de toestemming geven om te lachen”, zei ze, waarop ze het nummer ‘Smile’ inzette en zo haar eerste liedje van de avond zong.

Dat is zeker gelukt. Mede-organizator Global Citizen liet een aantal uur na afloop van het optreden weten dat bijna 128 miljoen dollar is gedoneerd. Omgerekend is dat zo’n 118 miljoen euro. Ruim 55 miljoen dollar gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van het coronavirus. De rest van het opgehaalde bedrag is bestemd voor de lokale en regionale hulpverlening.

Door middel van persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel werd stilgestaan bij de impact van het coronavirus wereldwijd. Lady Gaga noemde het “een liefdesbrief” aan de mensen in de frontlinie.

Zoveel presentatoren

De Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert praatten de show aan elkaar. Hoewel dat “niet altijd” even vlotjes ging. Wat wil je dan, met een bende komieken bij elkaar?

Verder kwamen verschillende artsen, wetenschappers en politici aan het woord. Andere bekende koppen als Oprah Winfrey, Michelle Obama, Idris Elba en Laura Bush passeerden de revue.

“Nelson Mandela zei ooit: dapperheid is niet het ontbreken van angst, maar het overwinnen ervan”, aldus Oprah. “Dat voelen we nu allemaal. Als ik aan die woorden denk, denk ik aan de moed van de mensen in Zuid-Afrika, die zoveel jaren zoveel hebben moeten doorstaan en nu ook nog eens tegen deze pandemie moeten vechten. Maar ze blijven doorgaan. In elk land, in elk continent, hebben we fenomenale daden van moed gezien bij de mensen aan de frontlinie, in de zorg. Ik weet dat iedereen altijd al respect had voor mensen in de zorg, maar nog nooit zoals vandaag. Ze doen dit met gevaar voor eigen leven, omdat ze niet eerst aan zichzelf denken, maar ook aan anderen. Dat is een voorbeeld voor ons allemaal. Roep je regering dus op om hen de steun te geven die ze nodig hebben. Zodat we er klaar voor zijn wanneer de volgende pandemie toeslaat.”

De Croo

Ook ons land was aanwezig in de livestream. De Belgische vicepremier Alexander De Croo gaf in een videoboodschap toelichting over de Belgische steun voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus.

Optredens

Billie Eilish was de ster waar vele jongeren vol ongeduld op zaten te wachten. “Ik heb het liedje ‘Sunny’ gekozen”, zegt ze. “Omdat het mij altijd goed doet voelen, en ik wil dat jullie je ook goed voelen.” Haar broer, Finneas, begeleide haar op de piano.

Ook Taylor Swift was van de partij. Zij zong ‘You’ll Get Better Soon’.

Elton John bracht leven in de brouwerij met zijn hitnummer ‘I’m Still Standing’. Hij werd ingeleid door niemand minder dan David en Victoria Beckham. “We zijn blij met één lichtpuntje, dat we nu meer tijd met onze familie kunnen doorbrengen. Maar we weten dat er elke dag mensen naar het werk gaan om onze familie te beschermen, daarom willen we al het zorgpersoneel enorm bedanken.” Ook Elton was enthousiast over de zorgwerkers: “Dit is voor iedereen die zich vandaag 24/7 inzet. Dankjewel voor je liefde, je expertise en je menselijkheid. Dankje, dankje, dankje.”

Paul McCartney kroop nog eens achter zijn piano. “Ik ben trost om hier vanavond te mogen zingen voor de échte helden van dit moment: de mensen die in de zorg werken. Laten we tijdens ons gevecht tegen covid-19 onze regeringen oproepen om onze gezondheidszorg te versterken, zodat een crisis zoals die van vandaag nooit meer kan gebeuren. Mijn moeder, Mary, was een verpleegster en vroedvrouw tijdens de tweede Wereldoorlog. Ik begrijp dus waar de dokters en verplegers vandaag mee te maken krijgen en hoe zwaar dat is. Maar onthoud: wij houden van jullie.” Hij bracht het nummer ‘Lady Madonna’.

Jennifer Lopez gebruikte haar tuin als decor voor haar optreden. “Er is één ding dat ik me nu beter realiseer dan ooit, en dat is hoe hard we elkaar nodig hebben.” Ze zong het musicalnummer ‘People’: ‘mensen die mensen nodig hebben zijn de gelukkigste mensen ter wereld’.

Lizzo, de zangers met de indrukwekkende soulstem, zong ‘A Change Is Gonna Come’. “Bedankt aan iedereen die nu hard werkt om ons veilig te houden. Bedankt aan alle mensen die thuisblijven en zo zichzelf veilig houden. Wij kunnen dit. We komen er samen door. Ik hou van jullie.”

John Legend en Sam Smith sloegen de handen in elkaar voor een geslaagde versie van het bekende liedje ‘Stand By Me’.

The Rolling Stones kunnen niet op tour vertrekken, maar een streepje muziek voor One World kon er natuurlijk wel vanaf. “Dit is er eentje waarvan ik hoop dat jullie het kennen”, begon Mick Jagger. “Zing dus maar mee.” Waarop hij de eerste noten van ‘You Can't Always Get What You Want’ inzette.

Keith Urban zong helemaal in zijn eentje - maar dankzij meerdere opnames wél met drie stemmen en gitaren - zijn versie van ‘Higher Love’. “Aan iedereen in de zorg, iedereen die nu aan de frontlinie staan, van mij en Nicole, héél erg bedankt.” En daar is zijn echtgenote, Nicole Kidman, opeens!

Camilla Cabello en Shawn Mendes zongen samen een mooie versie van ‘What A Wonderful World’. Een pakkend duet van het koppel, dat momenteel samen in quarantaine zit, kon in tegenstelling tot vele andere bands en duo’s wél samen aan de piano kon zitten.

Billie Joe Armstrong van Green Day zong het nummer ‘Wake Me Up When September End’. Al is september nu verrassend genoeg iets waar we naar uitkijken, toch?

Ja, ook Stevie Wonder was erbij. De blinde muzikant gaf mee: “In tijdens zoals deze moeten we op elkaar leunen. We moeten hulp vragen. Mijn vriend, de inmiddels overleden Bill Withers had daar het perfecte liedje over, en ik wil dat we hem vandaag samen herdenken.” Daarop speelde hij ‘Lean On Me’, dat later overging in ‘Love’s In Need of Love Today’.

Eddie Vedder van Pearl Jam speelde ‘River Cross’.

En natuurlijk kon dé trend van het moment: de K-pop, niet ontbreken. De Zuid-Koreaanse band SuperM bestaat uit zeven leden die allemaal apart thuis zitten, maar dat weerhield hen er niet van om alsnog meer show en spektakel te verkopen dan de rest van de deelnemers.

Het concert eindigde met een optreden van Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli en Céline Dion die het populaire nummer ‘The Prayer’ van de twee laatstgenoemden zongen. Het viertal werd bijgestaan door de Chinese pianist Lang Lang.

Herbekijk hier de volledige show