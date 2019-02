Dit waren de Brit Awards: Beyoncé verklaart Meghan Markle tot koningin en Calvin Harris wint éindelijk een beeldje MVO

21 februari 2019

06u17 0 Muziek Popster George Ezra (‘Budapest’) en nieuwkomer Jorja Smith (‘Blue lights’) hebben woensdagavond op de Brit Awards de prijzen voor beste artiest en beste artieste binnengehaald. De groep The 1975 won dan weer de prijs voor beste Britse groep en beste album (‘A brief inquiry into online relationships’).

De Schotse dj Calvin Harris mocht met twee Brit Awards naar huis. Hij won in de categorie beste producer en beste single (‘One kiss’ met de Londense zangeres Dua Lipa). Voor Harris was het eindelijk een keer raak. Door de jaren heen was hij al vijftien keer in de race voor een BRIT Award, woensdag verzilverde hij pas zijn eerste nominatie.

De prijs voor beste video ging naar meisjesband Little Mix (‘Woman like me’). Zangeres Anne-Marie, die net als Dua Lipa viermaal genomineerd was, bleef achter met lege handen.

Acteur en zanger Hugh Jackman opende de avond met een song uit de film ‘The greatest showman’. Zangeres Jess Glynne viel op door zich op het podium af te schminken, terwijl ze de song ‘Thursday’ bracht. Winnaar George Ezra bracht zijn hit ‘Shotgun’ met een blaaskapel. En Calvin Harris bracht een medley van zijn muzikale samenwerkingen met Rag’n’Bone Man (‘Giant’), Sam Smith (‘Promises’) en Dua Lipa (‘One kiss’).

Net als de voorbije jaren blonken internationale winnaars uit in hun aanwezigheid. Het duo The Carters, beter bekend als zangeres Beyoncé en haar echtgenote Jay-Z, werden bekroond als beste internationale groep. Ariana Grande was beste internationale artieste, rapper Drake de beste internationale artiest. Ze stuurden korte videoboodschap naar Londen.

De Amerikaanse zangeres Pink kreeg als eerste niet-Britse de ereprijs (‘Outstanding contribution to music’). Ze trakteerde het publiek in de niet volledig gevulde O2 Arena aan het einde van de avond nog op een optreden.