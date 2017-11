Dit waren de AMA's: winnaars, verliezers én veel glamour MVO

08u20 0 AFP Diana Ross op de AMA's Muziek Zondagavond vonden de AMA's plaats in Los Angeles. Het was een bewogen avond vol huldes aan grote artiesten, indrukwekkende jurken en memorabele optredens. Bruno Mars ging naar huis als 'Beste Artiest' van het jaar 2017. Diana Ross kreeg dan weer de 'Lifetime Achievement Award'.

Mars versloeg onder andere Ed Sheeran voor de titel van 'beste artiest van het jaar'. Hij mocht ook de award voor 'Best Video' én 'Best Album' mee naar huis nemen - en ook daar liet hij Ed Sheeran twee keer in het stof bijten. Niall Horan is dan al wel een tijdje bekend als zanger in One Direction, maar toch won hij dit jaar 'Best New Artist' voor het begin van zijn solocarrière. Hij trok dan ook het podium op om zijn hit 'Slow Hands' te brengen.

Colplay won de prijs voor 'beste tour van het jaar' en Lady Gaga is de 'beste vrouwelijke artieste'.

Selena Gomez stond voor de eerste keer na haar niertransplantatie weer op het podium om haar hit 'Wolves' te brengen, en ook P!nk en Kelly Clarkson waren van de partij met hun grootste hits.

AFP Diana Ross won 'Lifetime Achievement'.

AFP Jared Leto reikte een award uit aan grote winnaar Bruno.

AFP Kelly Clarkson brengt haar grootste hits.

AFP Niall Horen brengt 'Slow Hands'.

AFP Selena Gomez staat weer op het podium.

AFP P!nk en Kelly Clarkson zijn klaar om op te treden.