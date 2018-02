Dit supporterslied moet Wout van Aert aan de wereldtitel helpen SVH

02 februari 2018

17u47 0 Muziek Het WK veldrijden is in aantocht en daar hoort ook een supporterslied bij. Torsten Van Loock schreef er eentje voor Wout Van Aert en Sanne Cant, de twee huidige wereldkampioenen uit de Kempense gemeente Lille.

Of ze het dit weekend halen en beiden opnieuw de regenboogtrui veroveren, valt af te wachten. Maar aan de supporters zal het niet gelegen hebben. Speciaal voor WK veldrijden in Valkenburg componeerde Torsten Van Loock een lied om onze Belgische toppers te ondersteunen. "'Sanne & Wout' is een echte 'Après-Cyclo song," aldus Van Loock. Ideaal voor in de biertent dus. Hieronder kan je het nummer beluisteren.