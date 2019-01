Dit is waarschijnlijk het laatste nummer dat Chester Bennington van Linkin Park ooit maakte DBJ

09 januari 2019

14u11 0 Muziek Enkele maanden voor zijn dood op 20 juli 2017 maakte de zanger van Linkin Park, Chester Bennington, nog een nummer. Dat deed hij met de Amerikaanse metalgroep Lamb of God en dat nummer is nu verschenen.

“Ik was erg onder de indruk toen ik Chester voor het eerst ontmoette”, zegt Mark Morton, zanger van metalband Lamb of God. “Dat iemand met zijn status nog zo nederig kon zijn in het productieproces van een nummer. Hij deed het met zo’n toewijding, net alsof het om een solonummer of een nummer van Linkin Park ging. Zoiets had ik echt niet verwacht.”

Morton en Bennington werkten erg goed samen, zo blijkt. “Amper een kwartier nadat we elkaar ontmoetten begonnen we al met een neerschrijven van onze teksten en rijmschema’s”, zegt Morton. “Toen het nummer eenmaal was opgenomen zijn we beginnen praten. Over persoonlijke zaken, dingen die er echt toe doen in het leven. Het verbaasde me wat voor een wijze man Chester was.”

Of er nog nieuwe muziek van Linkin Park uitkomt zonder Bennington is nog niet duidelijk. Bassist van de band Dave Farrell liet in december van vorig jaar verstaan dat ze het zelf nog niet weten. “Het is een grote vraag”, zei Farrell in een radio-interview. “Ik denk dat het op dit moment het veiligst is om te zeggen dat ik het nog niet weet.”

Beluister hier het nummer van Mark Morton en Chester Bennington