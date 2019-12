Dit is het eerste liedje van Samson & Marie BDB

24 december 2019

15u05 0

Een paar dagen nadat Marie Verhulst (24) bekendgemaakt werd als het kersverse baasje van Samson is de eerste single van het nieuwbakken duo al klaar om de hitparades te veroveren. Die kreeg de toepasselijke titel ‘Samson & Marie’ mee. “Hé, ik ben je nieuwe baasje”, steekt de dochter van Gert Verhulst van wal, waarna Samson aanvult: “Jij de bloem en ik het vaasje.” Je zou het bijna romantisch kunnen noemen. Wat volgt is een aanstekelijk nummer dat ongetwijfeld bij heel wat kinderen in de smaak zal vallen.