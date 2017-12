Dit is het beste Belgische pop- en rocknummer volgens de Radio 1-luisteraars AJA

'Ploegsteert', de ode van Het Zesde Metaal aan wijlen wielrenner Frank Vandenbroucke, is door de luisteraars van Radio 1 verkozen tot het beste Belgische pop- en rocknummer in de Belpop 100. 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo eindigde tweede, voor 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel. Dat meldt de VRT.

De Belpop 100 werd zaterdag tussen 9 en 18 uur door Evert Venema en Ayco Duyster gepresenteerd vanuit het Radiohuis Leuven. Deze week stemden 9.000 luisteraars op hun favoriete top 3 uit de top 100 en zaterdag brachten nog eens 12.000 liefhebbers van de Belgische pop hun stem uit voor de top 10.

In de lijst stonden 47 Engelstalige nummers van Belgische makelij, 35 Nederlandstalige, 11 Franstalige en ook 3 instrumentale. De overgrote meerderheid van de popnummers dateert vanaf de jaren 80. Het meest recente nummer is 'Habibi' van Tamino en het oudste nummer is 'Ne me quitte pas' van Jacques Brel. Met zes nummers dook dEUS het vaakst op.

De top 10:

1. Ploegsteert (Het Zesde Metaal)

2. Ruimtevaarder (Kommil Foo)

3. Ne me quitte pas (Jacques Brel)

4. Mia (Gorki)

5. Daydream (Wallace Collection)

6. Twee meisjes (Raymond van het Groenewoud)

7. Lena (Twee Belgen)

8. Oh la la la (TC Matic)

9. There will be no next time (The Kids)

10. Suds and soda (dEUS)