Dit is de stem achter beroemde 90's-hits als ‘Walk On Water’ TK

28 februari 2019

Haar naam zegt je waarschijnlijk niets, maar toch kent iedereen Karen Boelaerts. Of toch haar stem, want zij zong in de jaren 90 een hoop beroemde Belgische hits in. Ontmoet de vrouw achter ‘Walk On Water’ van Milk Inc.