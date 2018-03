Dit is de nummer 1 van de 90’s SD

02 maart 2018

19u00

Bron: Qmusic 12 Muziek ‘Rhythm Is A Dancer’ van Snap! staat dit jaar op nummer 1 in de Top 500 van de 90’s van Qmusic. Ook in 2013 en in 2015 was het al de absolute favoriet van de luisteraars. Snap! stoot zo ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana van de troon.

Na het overlijden van The Cranberries-zangeres Dolores O’Riordan is het nummer ‘Zombie’ maar liefst 27 plaatsen gestegen naar een mooie tweede plek. De song duikt zo voor het eerst de top 10 in. Faithless doet het elk jaar uitstekend in de lijst en eindigt dit jaar als derde met ‘Insomnia’, één plaats verlies ten opzichte van vorig jaar.

Naast The Cranberries, staan ook Aqua met ‘Barbie Girl’ en Robbie Williams met ‘Angels’ in de top 10 dit keer. Zij gingen er respectievelijk 39 plaatsen en 2 plaatsen op vooruit. De hoogste Belgische notering in de Top 500 is ‘Mia’ van Gorki op de zesde plek. Met maar liefst 11 noteringen gaat - net als vorig jaar - Clouseau opnieuw aan de haal met de prijs voor het meeste aantal nummers in de Top. ‘Afscheid Van Een Vriend’ staat symbolisch het hoogst genoteerd op nummer 11.

Een hele week lang, van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart, draaiden Qmusic-dj’s Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen, Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe en heel wat van hun collega’s de 500 favoriete 90's hits van de luisteraars. Daarnaast kwamen er ook heel wat artiesten langs om een 90’s-hit te coveren. Zo brachten Sien Wynants, Milo Meskens, OT, Jasper Publie en Shauni Rau elk een eigen versie van hun favoriete nummer uit hun geboortejaar. Ook dj Pat Krimson kwam op bezoek bij Qmusic voor de podcast van Maarten en Dorothee: De 10 Meest Gegoogelde Vragen over.