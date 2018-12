Dit is de nieuwste clip van Bazart met Eefje De Visser Gunter Van Assche

06 december 2018

07u03

Bron: De Morgen 0 Muziek “Hoeveel is veel?” vraagt Bazart zich af in zijn nieuwste single ‘Onder ons’. De clip bij dat prachtige duet met Eefje De Visser is dan weer van een andere grootorde. De video is zowaar een stijloefening in minimalisme. Het levert de groep van het grote gebaar een dromerige, elegante en abstracte clip op.

Zanger-tekstschrijver Mathieu Terryn is het “paardje in galop” van de groep, als je de documentaire over Bazart mag geloven. Maar in de clip van ‘Onder ons’ laat hij zich van een meer ingetogen kant zien. Rug aan rug met Eefje De Visser hebben beiden het over vruchteloos verlangen, relaties die smelten in de zon en het angstaanjagende idee dat “het nooit meer wordt zoals het was”.

De clip is sober gestileerd, maar tegelijk abstract door een bevreemdend spiegeleffect. “De opnames zijn zeer spontaan en snel ontstaan”, legt Terryn uit. “Een dag voordien was ik gaan kijken naar een concert in de Ziggo Dome, en een dag later zat ik al even verder in Rotterdam, waar de clip is ingeblikt. Eefje kende wat plekken in Rotterdam. We zijn gewoon wat beelden gaan schieten, die de spanning en dromerige vibe tussen ons beiden weergeeft. Regisseur Tobias kwam op het idee om een klein spiegeltje voor de lens te houden, dat zorgt voor overlapping, misvorming en diffuusheid van de beelden.”

‘De beelden geven de spanning en dromerige vibe tussen ons beiden weer’ Mathieu Terryn, Bazart

Spiegelbeeld

“Eefje en ik lopen voortdurend in spiegelbeeld. Alles wat je ziet, is trouwens op het moment zelf gefilmd, die effecten zijn niet in elkaar geflanst tijdens de postproductie. Je krijgt een gevoel van afstand tussen Eefje en mij, maar toch zitten we in éénzelfde beeld.”

“Ik zie ons door de scherven heen / Glas breekt door ons alleen”, klinkt het dan ook in de video. Terryn knikt bevestigend: “Toen ik de clip zag, merkte ik pas dat die zinnen zo mooi aansluiten bij de beelden. Het was niet bewust, maar het klòpt wel.”

Pro duet

We vertellen hem dat ‘Onder ons’ na elfendertig beluisteringen ongetwijfeld het mooiste nummer is op de plaat. Terryn kan daar wel in volgen. “Veel mensen delen die mening, merkte ik al. Ik ben er ook verguld mee, trouwens. En nu ben ik absoluut pro samenwerkingen en duetten. Ik was al heel lang fan van Eefje, en toen ik haar woorden voor het eerst onder ogen kreeg, voelde ik me trots dat we samen iets konden maken. Dat was een even spontane als natuurlijke samenwerking. Het ging zelfs zo vlot, dat ik me kan voorstellen dat we nog vaker zullen samenwerken. Of dat in duetvorm zal zijn, is niet eens noodzakelijk. Maar als zij zich geroepen voelt om mee te zingen, kan dat ons alleen maar ten goede komen.”