Dit is de nieuwe single van Laura Tesoro MVO

22 maart 2019

Laura Tesoro pakt uit met nieuwe muziek. Haar nieuwe single 'Up' is vanaf nu te beluisteren.

Het klinkt meteen alsof Laura alwéér een dikke hit te pakken heeft. Het nummer zit vol soul en vertelt ook een mooi verhaal: als je je slecht voelt, kan het alleen nog maar beter worden: “Nowhere left to go but up.”