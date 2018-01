Dit is de eerste single van Black Eyed Peas zonder Fergie KDL

16u40

Bron: ANP 0 epa The Black Eyed Peas, toen nog met zangeres Fergie. Muziek The Black Eyed Peas heeft dinsdag voor het eerst sinds Fergie de band verliet een nieuwe single uitgebracht. Op het nummer, getiteld 'Street Livin'', gaan will.i.am, apl.de.ap en Taboo terug naar de hiphopbasis van de groep.

Of 'Street Livin'' een eenmalige single is of de voorloper van een geheel nieuw album is nog niet duidelijk. Het laatste album van The Black Eyed Peas, The Beginning, stamt alweer uit 2010. Vorig jaar werd bekend dat zangeres Fergie voorlopig geen deel meer uitmaakt van de groep. Ze wil zich concentreren op haar solocarrière.

The Black Eyed Peas was tussen 2003 en 2011 lange tijd een van de populairste en succesvolste bands ter wereld. Met singles als 'Where Is The Love' en 'I Gotta Feeling' scoorden ze grote hits.