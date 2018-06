Dit Iron Maiden mag Graspop élk jaar headlinen: de hoogtepunten van dag 2 Steven Alen

23 juni 2018

10u00 0 Muziek Prachtig toch, hoe gelukkig muziek mensen kan maken. De pretoogjes na Iron Maidens negende (!) optreden op Graspop zijn niet te tellen. Het publiek heeft echt iets bijzonders meegemaakt.

Maiden start vrijdagavond al om iets na negen. Na een intro met een speech van Winston Churchill barst Aces High los terwijl boven het podium een levensgroot vliegtuig bengelt, compleet met draaiende schroef. "Een Spitfire", verduidelijkt frontman Bruce Dickinson later. En nog wel een replica van een echt toestel, waarvan de piloot in 1943 een Belg was. "Een held die zich kandidaat stelde om te vechten tegen de nazi's."

Met een podium dat bedekt is met camouflagenetten is het thema gezet. Dickinson - wat zingt hij gewéldig! - neemt pas het woord na drie nummers, met naast de opener nog 'Where Eagles Dare' en '2 Minutes to Midnight'. Nummers over vechten voor vrijheid, daar draait het even rond. En dan komt 'The Clansman', een song over de Schotse vrijheidsstrijder William Wallace wiens verhaal bekend is van de film 'Braveheart'. Kippenvel.

Retestrak

Wat opvalt is het sublieme spel van de gitaristen. Bassist Steve Harris en drummer Nicko McBrain zijn namelijk àltijd retestrak, en het is wel grappig dat die laatste tijdens de eerste nummers verscholen zit achter de camouflagenetten. Maar die drie gitaristen hebben we wel eens een solo zien verprutsen, vooral Adrian Smith enkele jaren geleden met The Number of the Beast. Maar deze keer spelen ze werkelijk fenomenaal. Janick Gers steekt zijn gitaar nog wel eens achter zijn hoofd, en Dave Murray neemt zijn hurkpose-met-gestrekt-been nog wel eens aan, maar al hun noten zitten er knal op. De band kan ook rekenen op een uitstekend geluid, waardoor alle aanslagen heel helder doorkomen.

Het is echt genieten geblazen, dankzij een uitgekiende show én een setlist vol klassiekers en uitstekend gespeelde minder bekende songs. Na 'The Clansman' komt een gigantische Eddie een zwaardgevecht houden met de immer hyperactieve Dickinson tijdens 'The Trooper', waarvan het refrein massaal meegekweeld wordt. Na elk nummer verandert ook de backdrop, en verschijnen attributen op het podium zoals tralies en een gigantische strop tijdens bisnummer 'Hallowed be thy name', of een enorme gevleugelde Icarus tijdens 'Flight of Icarus'. Dickinson wisselt sneller van outfit dan Madonna, schiet met een vlammenwerper en zwaait met een Belgische vlag. Hij heeft zijn haar trouwens iets langer, tot een centimeter of tien, waardoor hij weer ietsje doet denken aan zijn vroege jaren bij de Britse band. Maar ondanks zijn fratsen - hij duwt traditiegetrouw de microfoon wel eens weg van de neus van zijn maatje Adrian Smith - zingt hij bovenal geweldig. En Maidenfans, ondanks wat jullie denken, was dat lang niet altijd het geval tijdens vorige optredens.

Centen in de meter

Dat alles maakt minder bekende songs als 'Revelations', 'For the Greater Good of God' en 'Sign of the Cross' uitstekend verteerbaar voor het massaal aanwezige publiek. 'The Wicker Man' wordt opvallend goed meegezongen, maar dat is natuurlijk niets in vergelijking met het vrij traag gespeelde 'Fear of The Dark'. 'The Number of the Beast' en 'Iron Maiden' sluiten de normale set af, waarna éven iets aan de hand lijkt met het geluid. Dickinson kan er alleszins wel héél luid mee lachen. "Ze moeten nog wat centen in de meter gaan steken", giert hij. En ook: "Ik dacht dat zoiets alleen maar gebeurde in Amerika!"

Na een korte pauze is alles weer tiptop, waarna bisnummers 'The Evil That Men Do', 'Hallowed be the Name' en 'Run to the Hills' de wei hélemaal inpakken. Publiek dat ritme- én sologitaren meezingt, dat moet je verdienen. Iron Maiden bewijst zo nog maar eens eventjes dat ze een van de beste bands ter wereld zijn. "Scream for me Graspop!", brult Dickinson. Met héél veel plezier.

Parkway Drive zet pad in korf van Ayreon

Na Iron Maiden begint Ayreon in een halfvolle Marquee aan een feestelijke trip door het oeuvre van Arjen Lucassen. Meer dan twintig muzikanten en vocalisten heeft de Nederlander mee, onder wie zangeressen Anneke Van Giersbergen, Simone Simons, Marcella Bovio, Maggy Luyten en zangers Tommy Karevik, Damian Wilson en John 'Jaycee' Cuijpers. Allemaal zijn ze in grote doen, ook Karevik, die tijdens het Ayreon Universe-optreden dat we zagen in Tilburg een mindere dag had. Even is het vergeefs hopen dat Bruce Dickinson 'zijn' Into the Black Hole komt zingen, maar Karevik doet het uitstekend.

De setlist is spijtig genoeg wel maar ongeveer de helft van in Tilburg, maar wat wordt gespeeld, is prachtig. Het enige minpunt is het luide gebrom van Parkway Drive dat komt overgewaaid van het hoofdpodium. Het wondermooie 'The Valley of the Queens', waarbij we in Tilburg een traantje moesten wegpinken van ontroering, komt zo totaal niet tot zijn recht. Ondanks de prachtige samenzang van Van Giersbergen, Bovio en Simons, en de gevoelige fluitpartij. Ook Damian Wilsons topper And the Druids Turned to Stone wordt zo lichtjes verpest. Wat een zonde. Gelukkig hebben de ruigere nummers geen last van Parkway Drive, zoals 'Intergalactic Space Crusasders', 'Everybody Dies' en 'Star of Sirrah of Dawn of a Million Souls'.

Een van de hoogtepunten is nog 'Day Sixteen: Loser', een feestnummer compleet met cello, viool, didgeridoo en ukelele. Uiteraard komt ook Arjen Lucassen zelf nog even meespelen, en wel met een belachelijk grote glimlach voor iemand die niet graag optreedt. Hij bedankt het publiek om de band erg welkom te doen voelen, en zet 'Day Eleven: Love' met prachtige vuurwerkfonteinen. Nog een topmoment is de komst van Golden Earring-zanger Barry Hay, die - uitstekend - 'Sail Away to Avalon' komt zingen, aangevuld met een streepje van 'zijn' 'Radar Love'. Het optreden wordt net als in Tilburg afgesloten met een sublieme 'The Eye of Ra', waarvoor alle muzikanten samen op het podium staan. En eveneens net als in Tilburg kan Damian Wilson het niet laten om zich in het publiek te gooien, waarna de dolenthousiaste fans hem doorheen heel de Marquee naar buiten dragen. Topkerel!

Andere hoogtepunten

Tijdens 'Ayreon' maakt Parkway Drive indruk op het hoofdpodium. Terwijl de band voor sommigen geen headlinerpositie waard is, bewijzen de Australiërs het tegendeel met een wervelende show. De drummer draait zelfs helemaal ondersteboven, waardoor deze metalcoreband nog veel zieltjes wint.

Een andere topper is The Darkness, dat ocharme al om 19.20 uur in de Metaldome moet aantreden. "De tént", moppert zanger Justin Hawkins gespeeld boos. "Het is wel lekker warm in de tent." Maar de rasentertainer en zijn band laten het niet aan hun hart komen, en nemen de bomvolle 'tent' mee op een vette rocktrip met als subliem hoogtepunt 'I Believe in a Thing Called Love'.

Op Hawkins' vraag 'bouncet' en springt iedereen mee tot aan de uitgang, waardoor dit wat ons betreft een van de beste optredens van het festival is. Hawkins' 'okselscheet' en de in een geel glitterpak uitgedoste bassist die "ook koebel speelt", maken het feestje compleet.

's Morgens lokt de Belgische metaltrots Diablo Blvd al veel volk naar de wei, goed voor een gigantische wall of death. Jammer dat die kerel in zijn kilt van vorige keer er niet was, vindt frontman Alex Agnew.

Ongeveer tegelijkertijd maakt Star Wars-coverband Galactic Empire een van de leukste grapjes van de dag door een opblaasbare Death Star in het publiek te gooien. "We hebben de Death Star opgeblazen", klinkt het.

Geluids- en andere perikelen

Terwijl Graspop doorgaans kan rekenen op uitstekende techniek, gaat dit jaar hier en daar wel eens iets mis. Het Britse Akercocke moet in de Marquee een kwartier te laat starten wegens problemen met het geluid, en zet daarna een rommelig optreden neer. In de Metaldome kan de black metal met negrospirituals van Zeal & Ardor dan weer wel rekenen op een topgeluid en een publiek dat helemaal mee is. De fans klappen en klappen massaal mee, en de zanger is zichtbaar onder de indruk van de respons. Iets daarvoor duikt een vier man hoge menselijke toren op bij Stick to Your Guns op het hoofdpodium.

Nog op een van de hoofdpodia heeft de gitarist van Powerwolf even een Spinal Tap-momentje door tijdens het opkomen hard uit te schuiven en op zijn doos te gaan, iets wat natuurlijk nog potsierlijker is wanneer je sterk geschminkt bent. L7 krijgt op de Jupiler Stage te maken met een vervelende dreun in het geluid die maar niet weggaat, waardoor hun enige hit 'Pretend We're Dead' redelijk de mist ingaat. Ook Pist.on heeft het niet getroffen met de sound in de Metaldome, al mogen ze van geluk spreken dat ze überhaupt konden optreden. Hun gitaren arriveerden pas een uur voor het optreden omdat ze werden opgehouden bij de douane in IJsland. Ongeveer een vierde van de tent is gevuld, terwijl de drie Belgische bands eerder wél voor een volle zaal speelden.

In de Marquee excuseert zanger-bassist Seth Siro Anton van Sceptic Flesh zich voor zijn brace. Zijn schouder was uit de kom, maar de beste man wil toch optreden en maakt er het beste van. Hij wordt zichtbaar gehinderd, maar compenseert dat ruimschoots met zijn enthousiasme. De band legt de nadruk op de vier laatste (symfonische) platen, en met succes. Nog in de Marquee start Vader met nummers van 25 jaar oud - en waanzinnig strak.

Circlepit en Satan

Op het hoofdpodium krijgt Avenged Sevenfold een enorme circlepit. In de moshpit wordt ook een fan onwel, waarna de zanger het optreden vijf à tien minuten onderbreekt om de fan te laten verzorgen. Het optreden wordt afgesloten met rood-wit vuurwerk boven het podium. Een beetje vreemd wanneer het nog licht is, maar laat dat de pret niet drukken.

Tijdens Maiden bouwt Watain een satanisch feestje in de Marquee. Tijdens hun vorige passage zetten ze de boel al bijna in de fik, en ook deze is het optreden vurig. Frontman Eric gooit zijn brandende fakkel zelfs in het publiek, waar een fan het ding gelukkig kon vangen. De tent is dan ongeveer halfvol, want het Graspoppubliek trekt massaal naar Iron Maiden. En terecht!

Met dank aan Kurt Hermans, Kristof Jacobs, Bert Torfs, Roel Vanhoof, Joeri Goos en Stig Geukens.