Disneyland beconcurreert Tomorrowland met nieuw magisch dancefestival

CD

16 februari 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Tomorrowland krijgt er een serieuze concurrent bij. Niet alleen in De Schorre in Boom, maar ook in Disneyland Paris wordt er een magisch dancefestival georganiseerd met top-dj’s. En niet onbelangrijk: een toegangskaartje is een stuk goedkoper. Veel muziek dus voor maar weinig geld.

Vorige zomer organiseerde Disneyland Paris, ter ere van zijn 25ste verjaardag, voor het eerst hun eigen eendaags muziekfestival: Electroland. Duizenden danceliefhebbers gingen uit de bol op de beats van Steve Aoki en Nervo. Een groot succes, en dus komt er eind juni een tweede editie. En meteen zal er niet één, maar twee dagen gefeest kunnen worden in het Walt Disney Studios Park. Zo prijken onder anderen top-dj’s Robin Schulz, Bob Sinclar, Afrojack en onze eigen Dimitri Vegas & Like Mike op de affiche van Electroland.

Licht- en projectieshow

Met deze indrukwekkende line-up heeft Tomorrowland, dat drie weken later begint dan Electroland, er dus een duchtige concurrent bij. Niet alleen op muzikaal gebied, maar zeker ook qua beleving. Zo blijven er verschillende attracties langer op en is er een indrukwekkende licht- en projectieshow met speciale effecten op de beroemde attractie: de Twilight Zone Tower of Terror. En dat allemaal in het magische Disney-universum als decor. Tomorrowland mag dan wel het sprookjesfestival zijn, maar de magie van Electroland is ongetwijfeld even betoverend.

Goedkoper alternatief

En vind je Tomorrowland te duur, dan is Disneyland Paris ook een goedkoper alternatief. Voor 59 euro kan je op vrijdagavond al genieten van onder anderen Robin Schulz en Bob Sinclar. Een dag later treden onder meer Afrojack en Dimitri Vegas & Like Mike op voor 'slechts' 75 euro. Wie beide dagen wil feesten, telt zo’n 134 euro neer. Ter vergelijking: één dag Tomorrowland kost al snel 100 euro. Ook biedt Disneyland Paris pakketten aan, inclusief hotelovernachting en toegang tot beide parken. Nog meer magie dus!

Info: Electroland vindt plaats op 29 en 30 juni in Disneyland Paris (http://electroland-disneylandparis.com)