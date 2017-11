Dirk Brossé, Jef Neve en Sioen brengen hymne in VN hoofdkwartier MVO

'Distortion, a Hymn to Liberty', een muziekstuk gecomponeerd door Dirk Brossé, Jef Neve en Sioen wordt op 8 november uitgevoerd in het VN Hoofdkwartier te New York.

De vredeshymne wordt gebracht naar aanleiding van 'Veterans Day' en de herdenking van Wereldoorlog I, een oorlog die aan de basis lag van de stichting van The League of Nations, de voorloper van de Verenigde Naties. Het concert wordt georganiseerd door de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten en wordt ondersteund door de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties.

Uitvoerders zijn 'The Chamber Orchestra of New York' onder leiding van Dirk Brossé, pianist Jef Neve, vocalist Sioen en sopraan Hanne Roos.