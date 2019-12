Dimitri Vegas wil niet te lang wachten met gezinsuitbreiding: “Op dit moment is het nog niet aan de orde, maar het kan altijd zijn dat ik in 2020 papa word” CD

21 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz De agenda van Dimitri Vegas (37) puilde dit jaar uit. Van Tomorrowland over Ibiza tot het Sportpaleis komend weekend, elke dag had de dj wel een optreden. Enkel Kerstmis houdt hij vrij. Het familiefeest vindt dit jaar zelfs bij hem thuis plaats. “Mijn vrouw Anouk is de chef van dienst”, vertelt Dimitri in Story.

Samen met zijn broer Like Mike toert Dimitri Vegas de wereld rond als dj-duo. Maar op vrijdag 20 en zaterdag 21 december ­houden beide heren nog eens halt in België, voor hun Garden of Madness in het Antwerpse Sportpaleis. Die show speelden ze eerder al in Ibiza, New York en Liverpool. “Elk jaar leggen we de lat een stuk hoger voor onszelf, en aan de enthousiaste reacties van ons publiek te horen zijn we daar met deze nieuwe productie zeker in geslaagd”, aldus Dimitri. “Ook visueel. Met een goudkleurige Amare-vogel die over de volledige dj-booth vliegt.”

Zijn jullie blij om nog eens voor eigen publiek te mogen spelen?

“Absoluut. Tomorrowland en onze shows in het Sportpaleis zijn altijd de hoogtepunten van ons jaar. Het blijft speciaal om voor eigen publiek te mogen optreden, omdat je voelt dat die connectie nog iets sterker is dan met buitenlandse publieken. En in België kennen ze al onze liedjes ook uit het hoofd, terwijl ze in het buitenland enkel onze grootste hits kennen.”

Ben je eigenlijk nog zenuwachtig op een podium?

“Van podiumvrees heb ik nooit last gehad, maar ik geniet nu wel meer van het spelen dan tien jaar geleden. Al zal het nooit wennen om tienduizenden mensen uit de bol te zien gaan op onze muziek.”

Ben je je ervan bewust dat dat op een dag kan stoppen?

“Om eerlijk te zijn: daar sta ik ­absoluut niet bij stil. Dat is verloren energie. Ik steek die liever in onze muziek. En geloof me: er liggen al heel wat nieuwe singles klaar.”

(Lees verder onder de foto)

Acteren in Hollywood

2019 was weer een heel druk jaar voor jullie. Hoe blikken jullie daarop terug?

“Het was een fantastisch jaar, we mogen zeker niet klagen. Door het Britse muziekmagazine DJ Mag zijn we uitgeroepen tot de beste dj’s ter wereld én onze song Instagram was een megasucces. Maar er was ook ruimte voor andere uitdagingen. Zo heeft Mike zijn soloproject waarin hij meer zijn vocale kant laat horen, en ik ben bezig met een aantal acteeropdrachten in Hollywood, al kan ik daar nog niets over zeggen. Maar ik heb de smaak van het acteren wel goed te pakken.”

Je bent zelfs een filmscenario voor Hollywood aan het schrijven.

“Tijdens al die lange vluchten heb ik mij aan het schrijven gezet. Ik vind zo’n scenario creëren best leuk, en blijkbaar ben ik er nog vrij goed in. Momenteel lopen er verschillende onderhandelingen, we zullen zien wat er uit de bus komt.”

Maakt al dat reizen het soms niet zwaar?

“Dat reizen is vermoeiend, maar voor de rest heb ik nooit echt het gevoel dat ik aan het werken ben. Omdat ik het zo graag doe. Dat is echt wel een geluk. Ook ben ik graag bezig. Stilzitten is niets voor mij.”

Een baby in 2020

Sluiten jullie met jullie Garden of Madness-shows ook jullie ­muzikaal jaar af?

“Nee, was het maar waar. Na Kerstmis vertrekken we op een toer door Azië. We doen zes shows op zes dagen. Oud op nieuw vier ik achter de draaitafel in Thailand, maar dat vind ik niet erg. Ik ben het al vijftien jaar lang zo gewoon. Alleen spijtig dat Anouk niet mee is. Zij is zelf op dat moment aan het draaien, dus we zullen elkaar een berichtje moeten sturen om gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar twee dagen later kom ik naar België en vieren we het samen.”

Maar op kerstdag zijn jullie wel samen?

“Gelukkig wel. Al een paar jaar houden Mike en ik die dag vrij in onze agenda omdat we Kerstmis zeker thuis willen vieren. En dit jaar komt de familie bij ons thuis op bezoek. Anouk is de chef-kok in huis, mijn taak zal vooral zijn om de wijn uit te schenken en te helpen waar nodig. Maar ik kijk er vooral naar uit om nog eens met iedereen samen te zijn. Ja, ik ben een echte familieman. Ik hou van die gezelligheid.”

Dus een kerstboom mag niet ­ontbreken.

“In onze living staat een gigantisch exemplaar. Zelf kan ik er helaas maar even van genieten, maar Anouk vindt dat wel belangrijk. En de cadeaus? Deze week zal ik dringend eens moeten kerstshoppen, want door de drukte is het er nog niet van gekomen. Ik heb ook geen flauw idee wat Anouk voor mij heeft gekocht.”

En misschien krijgen jullie volgend jaar wel het mooiste cadeau dat er is: een baby.

“Op dit moment is gezinsuitbreiding nog niet aan de orde, maar het kan altijd zijn dat ik in 2020 papa word. We zien wel. Het lijkt me alleszins heel leuk, maar we laten de natuur haar werk doen. De tijd moet er gewoon rijp voor zijn. Al willen we er nu ook niet meer té lang mee wachten.”