Dimitri Vegas reageert op annulering Tomorrowland: "Het is onwerkelijk, maar zeker geen grote verrassing"

15 april 2020

23u28

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek “De fase van ‘fuck, wat is dit allemaal?’ zijn we inmiddels voorbij. We kunnen niet anders dan ons neerleggen bij deze beslissing”, reageert Dimitri Vegas. Samen met zijn broer, Like Mike zou het dj-duo zes optredens op Tomorrowland geven. Daar blijft niks van over, en ook hun wekelijkse shows op Ibiza staan in vraag. “Een lege zomer is onwerkelijk. Maar de gezondheid van iedereen primeert nu.”

Net zoals alle Vlamingen zat Dimitri Vegas woensdagavond gekluisterd aan zijn tv, bang in afwachting welke beslissingen de Nationale Veiligheidsraad zou nemen. Met heel wat gezucht bij het vallen van het verdict: geen festivals tot eind augustus. Geen Tomorrowland, dus. “We waren bang dat die beslissing genomen zou worden. Als een grote verrassing komt ze dus niet”, vertelt Vegas. “Het is echt heel jammer dat Tomorrowland niet zal doorgaan. Voor de toeschouwers, het personeel, voor iedereen. Maar we begrijpen die beslissing van de overheid wel. De gezondheid van iedereen primeert nu.” Voor het eerst in elf jaar is de zomeragenda van hem en broerlief leeg. Nada, nul optredens. “Zo ver we kunnen kijken in de toekomst is àlles gecanceld. Ik kan zelfs niet snel tellen over hoeveel shows het gaat. Als je weet dat we bijvoorbeeld in juli alleen al dagelijks een show hebben, begrijp je dat het om ontzettend veel optredens gaat. En dan rest nog de vraag of onze wekelijkse shows op Ibiza kunnen doorgaan? Dàt zijn er ook nog enorm veel. Dit is heel onwerkelijk.”

Creatieve uitdaging

Financieel een inschatting maken van de inkomsten die daardoor wegvallen, kan hij niet. “Maar ik moet er geen tekening bij maken dat het om veel geld gaat, hé”, zegt Dimitri. “Gelukkig hebben wij een spaarcentje na al die jaren. Maar we blijven wel een lopend bedrijf runnen. Ook al komt er niks binnen, de kosten om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe muzikale projecten, blijven doorlopen. Het zal spannend zijn om te zien wat dat de komende maanden gaat teweegbrengen. En niet vergeten dat wij al langer in quarantaine zitten. Nadat de streep door Tomorrowland Winter getrokken werd (die beslissing viel 5 maart, red.), bleef het annuleringen van shows regenen”, legt hij uit. “Maar pas op, want ik ben de laatste om te klagen. Ik besef en weet dat er mensen zijn voor wie deze situatie financieel een ramp is.”

Deze zomer wacht alleszins een creatieve uitdaging. “Met Tomorrowland hebben we al via een livestream een optreden vanuit ons kot gegeven. Mogelijk kunnen we zoiets nog doen, we zullen verschillende opties bekijken. We gaan thuis sowieso heel wat nieuwe muziek maken, ik ga verder schrijven aan scenario’s voor films, extra tijd spenderen met mijn vrouw, Anouk (Anouk Matton is ook dj onder de naam MATTN, red.). Ik probeer het positief te bekijken. De fase van ‘fuck, wat is dit allemaal?’ zijn we intussen lang voorbij na al die weken. We kunnen niet anders dan ons neerleggen bij deze situatie.”

