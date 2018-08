Dimitri Vegas & Like Mike verzamelen stemmen voor DJ Top 100: "We doen toch niets wat niet mag?" MVO/DA

27 augustus 2018

00u00 0 Muziek Twee jaar op rij grepen ze naast de titel, dus zetten Dimitri Vegas & Like Mike dit jaar alles op alles om opnieuw de beste dj's ter wereld te worden. In hun pop-upwinkel op de Meir verzamelen ze volop stemmen. "We doen niets wat niet mag", reageerden ze in hun shop, waar ze fans verrasten met de allereerste tickets voor de Sportpaleis-shows.

In 2015 waren Dimitri en Mike nog de absolute nummer 1 in de Top 100 van tijdschrift 'DJ Mag', maar sindsdien ging de Nederlander Martin Garrix telkens met de eer lopen. Daarom grijpen de jongens nu terug naar de methode die hen destijds de overwinning bezorgde: stemmen ronselen via iPads op straat. In de 'Garden Of Madness' pop-upwinkel krijgen fans een op voorhand ingevulde top vijf voorgeschoteld - met Dimitri Vegas & Like Mike uiteraard op één.

