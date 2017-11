Dimitri Vegas & Like Mike openen Winter in Antwerpen met beiaardconcert 'The Hum' klinkt door de Kathedraal van Antwerpen KDL

14u25 1 RV Dimitri Vegas & Like Mike Muziek Niemand minder dan Dimitri Vegas & Like Mike zullen op 9 december de aftrap geven van Winter in Antwerpen. De muzikale broers doen dat met een uniek beiaardconcert.

Een week voor de start van hun vier shows in het Antwerpse Sportpaleis, geven de twee broers een miniconcert vanop de kathedraaltoren. Samen met de beiaardier Liesbeth Janssens zullen ze een medley spelen van hun allergrootste hits. Onder andere 'The Hum' en 'Complicated' zullen op zaterdag 9 december om 17 uur te horen zijn vanuit de Kathedraal van Antwerpen.

Sportpaleis

Vanaf 15 december kan je Dimitri Vegas & Like Mike vier keer aan het werk zien in het Sportpaleis. En voor die optredens halen ze alles uit de kast. De afgelopen vier jaar speelden ze maar liefst 11 Sportpaleis shows, goed voor 215.000 tickets. In 2016 brachten ze onder meer een retro dj-set met vinyl in een zwevende dj-booth meters hoog boven het publiek. De hele zaal werd ingekleed met een indrukwekkende LED-muur van 1.200 vierkante meter, met 1.200 lichtjes. Niet minder dan 910 flessen CO2 werden erdoor gejaagd. Waanzinnige cijfers en dat doen ze voor het vijfde jaar op rij nog eens over want er staan ook wat special guests op het programma. De afgelopen jaren passeerden Lost Frequencies, Steve Angelo, Armin Van Buren, Afrojack, Steve Aoki en Oscar And The Wolf al de revue. Dit jaar, op 15 en 16 december, laat Kirstian Nairn (beter bekend als reus Hodor uit 'Game of Thrones') zien dat hij niet enkel kan acteren. Maar eerst is er dus Winter in Antwerpen.

Alle info over het openingsfeest van Winter in Antwerpen vind je hier.

RV Dimitri Vegas en Like Mike op Tomorrowland.