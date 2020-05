Dimitri Vegas & Like Mike komen met remix van Beyoncé MVO

30 mei 2020

Bijna niemand krijgt de eer om een liedje van Beyoncé te herwerken, maar op één of andere manier speelden onze Belgische dj's Dimitri Vegas & Like Mike dat tóch klaar.

“Meestal slaat ze elk aanbod af”, aldus Dimitri in een podcast van Peter Van de Veire op MNM. “Maar enkele dagen geleden kregen we bericht dat we toch toestemming hadden om haar vocals te gebruiken in ons nieuwe nummer. Dat is heel uitzonderlijk.” Hij gaf nog niet mee om welk liedje van Beyoncé het gaat, al vermoeden fans na het horen van een korte preview dat het om haar hit ‘Say My Name’ gaat, die ze samen met de meidengroep Destiny’s Child inzong.