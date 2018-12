Dimitri Vegas & Like Mike houden generale repetitie in Liverpool: "Vier Sportpaleizen, dat word je nooit gewoon" Jolien Boeckx

10 december 2018

00u00 0 Muziek De poorten van hun 'Garden of Madness' gaan pas vrijdag open in het Sportpaleis, maar Dimitri Vegas & Like Mike zijn er nu al méér dan klaar voor. Wij waren zaterdag op hun generale repetitie voor 15.000 feestneuzen in Liverpool en kunnen je verzekeren: het wordt feesten als op Tomorrowland, maar dan binnen.

"We droppen Tomorrowland in 't Sportpaleis", klinkt het veelbelovend bij de broers. Stel je die sierlijk gekleurde reuzenbloemen al maar voor, want ze zullen erbij zijn de komende twee weekends. Net als een grote lichtgevende vlinder boven de dj-booth, die je al vliegend meeneemt naar de sprookjestuin, en een feeërieke ledwall om de fantasie helemaal tot leven te wekken. "De jongens van Tomorrowland hebben écht hun best gedaan, hé", glimlacht Dimitri Vegas trots. "En dan is hetgeen je hier nu in Liverpool ziet nog maar een glimp van hoe het Sportpaleis er zal uitzien. Kwestie van de verrassing er nog wat in te houden, uiteraard. Hier kunnen we gewoon al heel wat dingen testen." Het podium in de Antwerpse danstempel zal je zelfs kunnen vergelijken met de mainstage van Tomorrowland. "Het moet elk jaar bigger and better." Fans van de zomerse feestavonden op Ibiza, in Dimitri & Mike's vaste stek Ushuaïa, weten dus ongeveer al waaraan ze zich mogen verwachten. "Het is een voortzetting van ons thema in Ibiza. Maar met onze nieuwste nummers en nieuwe mixen. We duiken ook de Belgische muziekgeschiedenis in", zegt Dimitri. Wij hoorden tijdens het voorsmaakje zaterdag zelfs strofes van Queen, Vengaboys, Eurythmics en Eminem. De kilo's slingers en het vuurwerk vlogen toen al in het rond. "Het wordt écht fantastisch!", glunderen de op één na beste dj's ter wereld.

Zelfs na zes jaar blinken hun ogen nog steeds van enthousiasme, exact zoals bij hun eerste keer in het Sportpaleis. "Zoiets word je nooit gewoon, hoor", aldus Dimitri. "Vier Sportpaleizen, dat kan gewoon niet normaal aanvoelen, want dat is crazy. Ik ben geen zenuwachtig iemand, maar ik geef toe dat ik twee keer per jaar wat stress heb: voor onze eerste show in het Sportpaleis en op Tomorrowland", lacht hij. "Maar wel gezonde stress."

Nog plaatsen vrij

In tegenstelling tot hun generale repetitie in Liverpool, waarvan de 15.000 tickets in een mum van tijd werden uitverkocht, staat er in het Sportpaleis op nog maar één van de vier shows 'sold out'. "Of dat erg is? Bijlange niet, want uitverkocht wil zeggen dat de allerlaatste stoel weg is. Zoals de ticketverkoop er nu uitziet, zullen tegen het einde van de week zeker twee of drie shows uitverkocht zijn", zegt Dimitri. "Een paar jaar geleden was het wel zo dat er direct twee shows uitverkocht waren. Maar op zich maakt ons dat niet meer uit, wij liggen daar niet wakker van. Spelen we voor 19.000 man of voor 20.000: we zullen altijd het beste van onszelf geven. Mocht er nu niemand willen komen: dát zou pas erg zijn. (lacht)"

Vier Sportpaleizen betekent nog eens twee weken in België vertoeven voor de broers. Ook daar kijken ze naar uit. "Want dat is dit jaar nog niet gebeurd", lacht Dimitri. "Zondag (gisteren red.) hebben we nog een heel groot familiefeest voor onze grootouders die 65 jaar getrouwd zijn. Kerstmis vieren we ook gewoon thuis. Een kerstfan ben ik niet bepaald, een familieman wél. Gezellig, zo met iedereen samen, daar kan ik van genieten. Thuis zijn is echt relaxen."

Hollywoodfilm

"We zijn met zoveel dingen bezig, we zijn net op tournee geweest in Azië, en dan komen die filmopnames er ook nog tussen. Ik heb de voorbije week in Londen gezeten voor een Hollywoodfilm waarover ik nog niks mag zeggen. Mike is een week in Tel Aviv geweest en mijn vrouw Anouk - haar dj-carrière draait supergoed - is ook op tournee geweest in Azië, wel toevallig eens niet samen met ons." Hoe het met de twee tortelduifjes gaat? "Héél goed!", glundert hij. "We moeten elkaar vaak missen en het is puzzelen, maar het weerzien is eens zo mooi dan. Alle tijd die we samen hebben, benutten we ten volle." In het Sportpaleis is vrouwlief er wel vier avonden bij, want de broers nodigen nog andere dj's uit op hun 'Garden of Madness'-festival. Zijn van de partij: Netsky, Lil' Kleine, Armin van Buuren en Nicky Romero.

