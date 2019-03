Dimitri Vegas & Like Mike en K3 strijken meeste auteursrechten op SD

20 maart 2019

16u36 0 Muziek Dimitri Vegas & Like Mike en K3 kregen in 2018 meer auteursrechten uitgekeerd dan eender welke andere Belgische act. Dat blijkt uit cijfers van auteursrechtenvereniging Sabam op basis van het gebruik in 2017.

K3 en het dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike staan elk met zes nummers in de top 50 van Belgische nummers die in 2017 het meest werden afgespeeld of uitgevoerd. Ze worden op de voet gevolgd door Lost Frequencies, die met vijf nummers in de lijst staat. Jacques Brel, die in 1978 overleed, staat nog drie keer in de lijst van meest gespeelde Belgische nummers.

Ook in de top 50 van zowel Belgische als buitenlandse nummers zijn de Belgische artiesten goed vertegenwoordigd. Opvallend is dat K3 met een hit als ‘10.000 luchtballonnen’ even vaak of zelfs meer wordt gespeeld dan nummers van wereldberoemde artiesten zoals Ed Sheeran en Taylor Swift. Ook Loïc Nottet en Blanche, ex-deelnemers aan het Eurovisiesongfestival, doen het goed. ‘Million Eyes’ van Loïc Nottet en ‘City Lights’ van Blanche staan op de respectievelijke eerste en tweede plaats in de Belgische top 50 en doen het ook in de top 50 met nationale en internationale nummers goed. Volgens Sabam is dat succes te wijten aan de populariteit van Loïc in Frankrijk en de bekendheid van Blanche na het Eurovisiesongfestival.

Sabam keert auteursrechten uit aan auteurs en componisten, niet aan uitvoerders. Bij K3 gaan de rechten dan bijvoorbeeld naar het trio dat sinds jaar en dag de liedjes van de drie meisjes schrijft: Peter Gillis, Alain Vande Putte en Miguel Wiels. Sabam verdeelde in 2017 bijna 118 miljoen euro aan auteursrechten.