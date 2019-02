Dimitri Vegas & Like Mike coveren grootste Clouseau-hit ‘Daar Gaat Ze’: “Een risico? Wij vinden het goed, dus nee” JOBG

01 februari 2019

06u00 0 Muziek Bijna dertig jaar na release klinkt ’Daar Gaat Ze’ vanaf vandaag als… een hiphopnummer. Dimitri Vegas & Like Mike pompten de beats van de grootste Clouseau-hit op en lieten de Nederlandse rapper Frenna het vocale gedeelte coveren. Een risico, maar dat deert de dj’s niet. “Wij vinden het goed en da’s het belangrijkste.”

Het blijkt een remake waar goed over nagedacht is. Vijftien jaar om precies te zijn. “Toen al kwamen we op het idee”, vertelt Dimitri Vegas. ’S werelds beste dj-duo was toen nog niet bekend en zat in een hiphopfase. “Mike en ik vormden een Nederlandstalige hiphopgroep”, lacht Dimi. Er waren zelfs plannen om een album uit te brengen en laat nu één van die demo’s op dat album ‘Daar Gaat Ze’ zijn.

“Zoals elke Vlaming dat is, heb je toch een bepaalde band met Clouseau. ‘Daar Gaat Ze’ is het eerste nummer van hen dat ik als kind destijds bij ‘Tien Om Te Zien’ gehoord heb en was meteen mijn favoriet. Vijftien jaar geleden hebben we het dus al in een hiphopversie gestoken. Maar uiteindelijk is dat nummer niet van grond geraakt, we kregen ook geen toestemming bij de platenfirma van Koen en Kris.” Tot Dimitri en Mike recent hun oude harde schijf aan hun computer aansloten en terug op hun favoriete Clouseau-nummer botsten. “‘Fuck, dat zou toch echt marcheren’, dachten we”, lacht Vegas. De broers vroegen toestemming, kregen die nu wél en pompten de beat van de originele slow een paar hiphoptonen op.

Voor het vocale gedeelte stemden ze af op de Nederlandse rapper Frenna, bekend van zijn cover ‘Verleden Tijd’ van Abel. “Een fantastische versie”, vinden Vegas en Mike dat. “Daarom lag Frenna voor de hand. ‘Daar Gaat Ze’ is zowel bij ons als in Nederland een megapopulair nummer. Zo combineren we de twee een beetje, ideaal toch?”

Leuke twist

‘Daar Gaat Ze’ stond in ons land in 1990 vijftien weken op 1, in Nederland maar liefst zeventien weken op nummer 2. Om net van zo’n populair nummer een cover te maken, daar hangt toch enig risico aan vast. “Wij vinden van niet. Er zijn mensen die beweren dat je van het originele nummer moet afblijven, maar wij horen niet tot die categorie. Wij remixen nog andere nummers, hé. Dat is leuk”, vertelt Dimitri. “En trouwens, we hebben niet zomaar het hele refrein overgenomen. We hebben er een leuke twist aan gegeven. Dit is een passieproject voor ons.” Wat de broers Koen en Kris ervan denken? “Ik heb hen al lang niet meer gehoord, dus ik zou het niet weten. Maar ik ben wel benieuwd”, lacht Vegas. “Het zou tof zijn moesten ze ons nummer misschien eens in één van hun shows opnemen. We zijn tenslotte allebei een duo broers, dat maakt het wel leuk.”

Wij vroegen Koen en Kris gisteren al wat ze van de remake vinden. Hun reactie? “We zijn blij dat een song als ‘Daar Gaat Ze’ door boegbeelden van jongere generaties gecoverd wordt en zo een nieuw publiek bereikt, dat dan hopelijk ook het origineel leert kennen.” Maar vinden ze het nu goed of slecht? Daar wilden ze zich niet over uitspreken… Wij zijn er alleszins wel zeker van dat ‘Daar Gaat Ze’ luidkeels zal meegebruld worden op Tomorrowland Winter in de Franse Alpen in maart.