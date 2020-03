Dimitri Vegas en Lost Frequencies spelen mini-Tomorrowland vanuit hun kot SDE

31 maart 2020

21u13

Bron: VTM 3

Even aan niks anders denken dan de muziek. Met dat doel organiseerde Tomorrowland vandaag een miniversie van het festival. Onder meer Dimitri Vegas en Lost Freqencies speelden via een livestream een Tomorrowland-set achter de draaitafels in... hun kot.