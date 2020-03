Dimitri Vegas en Lost Freqencies spelen Tomorrowland-set live vanuit hun kot Jolien Boeckx

30 maart 2020

17u58 0 Muziek Even aan niks anders denken dan de muziek. Met dat doel organiseert Tomorrowland morgen een miniversie van het festival. Dimitri Vegas en Lost Freqencies spelen via een livestream een Tomorrowland-set achter de draaitafels in... hun kot. “We gaan de mensen thuis een magische muziekbeleving geven”, zeggen ze.

Sinds het ene evenement na het andere gecanceld of uitgesteld wordt en ook de onduidelijkheid over de festivalzomer bij ons toeneemt, wil Tomorrowland het leed van de mensen wat verzachten. Met de kracht van muziek, want “muziek verbindt alle mensen wereldwijd”, klinkt het bij de organisatie van het festival. “Momenteel gaat Tomorrowland nog door zoals gepland, van 17 tot 19 juli en van 24 tot 26 juli. Maar we weten niet wat de toekomst brengt.”

Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Afrojack en Vintage Culture spelen morgen, dinsdag 31 maart, een Tomorrowland-set via een livestream vanaf 15 uur. Live vanuit de draaitafels in hun muziekstudio thuis. Van mensen in hun kot, voor mensen wereldwijd in hun kot, dus. “Met het uitstellen van zoveel evenementen voelen we dat ‘The People of Tomorrow’ toch meer dan ooit verbinding blijven maken door de kracht van muziek”, zegt Dimitri Vegas, die nu ook gescheiden leeft van zijn muzikale broer, Like Mike. “Ik ben zeer blij dat ik de mensen over de hele wereld een magische ervaring kan geven op deze manier.”

De affiche van Tomorrowland ‘at home’: om 15 uur speelt Lost Freqencies, gevolgd om 16 uur door Afrojack, om 17 uur is het de beurt aan Dimitri Vegas en om 18 uur sluit Vintage Culture af. Te bekijken en te beluisteren via Tomorrowland op Facebook, Instagram, YouTube, Tomorrowland.com en One World Radio.