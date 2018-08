Dimitri Vegas en Like Mike verdienen (een beetje) minder MVO

02 augustus 2018

07u09 0 Muziek Geen nood, de twee Belgische dj's verdienen nog altijd zeer goed de kost, maar voor het tweede jaar op rij staan Dimitri Vegas & Like Mike niét in de top 10 van bestverdienende dj's ter wereld.

In 2016 verdienden ze nog 13,2 miljoen euro per jaar, wat hen de tiende plaats op de lijst opleverde. Dit jaar is dat echter 'slechts' een kleine 9 miljoen euro, waardoor ze de lijst van Forbes niet halen. Om precies te zijn staan ze nu op de 14de plaats.

De eerste plaats gaat al voor de zesde keer op rij naar de Amerikaanse Calvin Harris, die momenteel een radiohit heeft met 'One Kiss', samen met Dua Lipa. Hij verdient niet minder dan 41 miljoen euro per jaar. Op de tweede en derde plaats volgen The Chainsmokers en de Nederlandse Tiësto, met respectievelijk 39 miljoen en 28 miljoen euro per jaar.