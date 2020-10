Digitale muziekrevolutie: hoe we onze cd’s inruilden voor Spotify Aangeboden door ING

01 oktober 2020

10u00 0

Muziekliefhebbers die geboren zijn in de jaren 1970, 1980 en begin 1990 blikken soms nostalgisch terug op hoe ze vroeger muziek beleefden. Je luisterde naar de radio, las tijdschriften over popcultuur en ging langs in platenzaken. Wie de nieuwe van pakweg Queen in zijn platenkast wilde, moest wachten tot het album uitkwam en zich dan snel naar de platenboer reppen. Want de kans dat het nieuwe album uitverkocht zou zijn, was groot. En vandaag? Met een muisklik heb je toegang tot bijna alle muziek ter wereld. Digitalisering heeft het muzieklandschap en de muziekbeleving helemaal veranderd.

Tussen het verschijnen van de eerste commerciële elpee (1931) en de muziek die je vandaag online kunt beluisteren, ligt amper een eeuw. Maar in die korte tijd heeft de digitalisering het muzieklandschap volledig hertekend. Akkoord, het cassettebandje, de walkman, en de cd hadden al voor een revolutie gezorgd, maar die hadden vooral een impact op het gebruiksgemak. Alles veranderde met de opkomst van het wereldwijde web en de introductie van de mp3, het audioformaat dat muziekbestanden elf keer kleiner maakte dan op cd. Het zorgde voor de grote groei van mp3-spelers én werkte de (illegale) downloadcultuur in de hand.

Party like it’s 1999

1999 is voor de muziekindustrie wat 1453 was voor de boekdrukkunst: een kenterpunt. De jonge Amerikaanse tiener Shawn Fanning ontwikkelt op 18-jarige leeftijd het Napster-platform, waar gebruikers gratis muziekbestanden kunnen up- en downloaden. Talloze muziekliefhebbers gebruiken Napster om hun hele muziekbibliotheek te delen en plukken duizenden andere mp3-bestanden van het platform. Er ontstaat een heel groot illegaal circuit van piraatcd’s, die verkocht worden voor een peulenschil van de winkelprijs. Muzikanten en artiesten zien er aanvankelijk geen graten in en laten Napster en andere downloadplatforms zoals Limewire, Kazaa en The Pirate Bay betijen. Tot een aantal grote kleppers er zich mee moeien, zoals Metallica en platenmaatschappijen Sony, Interscope en Motown. Ze zijn niet meteen tegen het online delen van muziek maar vinden dat muzikanten inkomsten moeten blijven halen uit de fysieke verkoop van platen en cd’s. Platformen als Napster hebben dat verdienmodel helemaal veranderd. In 2015 toonde een onderzoek aan dat artiesten nog maar amper 6% van hun inkomsten haalden uit de platenverkoop en het streamen van songs. Liveconcerten leveren al jaren meer op, vooral ook omdat tickets – net door de dalende verkoopcijfers – fors duurder werden.

Muziek voor een appel en een ei

Vandaag luisteren en kopen we massaal muziek via streamingdiensten of online. Spotify, Apple, Deezer, YouTube, Amazon, ... bieden artiesten de mogelijkheid om hun muziek online te verdelen en laten fans van over heel de wereld toe om overal te luisteren naar hun favoriete artiest. Maar of de artiest daar zelf beter van wordt? Niet altijd of zelfs zelden. De tendens die de downloadplatformen in beweging gezet hebben – alles gratis – heeft zich doorgezet naar streamingdiensten. Terwijl muzikanten vroeger hun inkomsten haalden uit de verkoop van singles en platen, moeten ze het nu stellen met de kleine vergoedingen die streamingdiensten uitkeren. Spotify betaalt muzikanten gemiddeld 0,0038 eurocent per gestreamde song. Dat betekent dat een song van een band al 100.000 beluisterd moeten worden, willen ze daar 380 euro aan verdienen. Ja, als je naam Ed Sheeran is, dan mag je je handjes wel kussen. Sheerans ‘Shape of you’ kreeg wereldwijd maar liefst 200 biljoen streams, goed voor een bedrag van 900 miljoen euro. Het komt er dus voor elke artiest of band op neer om een hit te scoren. Dan veranderen de kruimels misschien toch nog in een brood op de plank.

De song als jingle

De opkomst van de streamingdiensten heeft niet enkel het verdienmodel van artiesten veranderd, maar raakt aan alle aspecten van muziek maken, ook het schrijven van nieuwe songs. Om de aandacht niet te laten verslappen, brengen talloze artiesten snel na elkaar singles uit of maken ze albums met 15 tot 20 songs. Willen artiesten bekendheid verwerven, dan is het zaak om in een populaire playlist te belanden. Want hitlijsten kijken niet enkel meer naar hoeveel cd’s een artiest verkoopt, maar naar hoe vaak een song gestreamd wordt. En aangezien Spotify een nummer pas beschouwt als stream als het 30 seconden beluisterd wordt, zie je steeds vaker songs opduiken met een zeer interessante intro, die na 30 seconden verglijdt in een saaie song. De song als jingle, ter promotie van de muzikant als het ware.

